Herdplatte bleibt in der Küche eines Büros an

Rechtzeitig von einem Hausbewohner erkannt worden ist ein Brand in einer Küche an der Josefinenstraße 15 am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr. Die Bewohnerin eines Büro- und Wohnhauses hatte sich über eine Rauchentwicklung gewundert und deshalb die Feuerwehr alarmiert. Die Rettungskräfte öffneten die Tür gewaltsam und entdeckten, dass in der Küche vergessen wurde, die Herdplatte auszuschalten.

Es hatte sich jedoch lediglich ein Holztablett entzündet, das die Feuerwehr nach draußen beförderte. Nachdem die Büroräume des Nachhilfeinstitus für Mathematik durchlüftet wurden, rückte der Löschzug wieder ab. Sachschaden ist wegen der aufmerksamen Mitbewohnerin praktisch keiner entstanden.