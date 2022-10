Herbstmeditation „Frieden ist der Weg“

Der Regenbogenchor Wald veranstaltet am Samstag, 5. November, um 19 Uhr in Pfarrkirche St. Bernhard in Wald und am Sonntag, 6. November, um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Verena in Dettingen (Bodensee) seine Herbstmeditation unter dem Titel „Frieden ist der Weg“.

So hat sich der Regenbogenchor Wald mit der diesjährigen Herbstmeditation entschieden, Lieder und Gedanken zum „Frieden“ in die Welt hinauszusenden. Chorleiter Marvin Fangauer hat mit dem Chor ein abwechslungsreiches Konzertprogramm zusammengestellt. Texte und Bilder unterstreichen die Thematik. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Spenden für einen gemeinnützigen Zweck sind willkommen.