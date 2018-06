Helle Akzente am dunklen Nachthimmel

Das französische Quatuor Voce hat am Sonntag im Hofgarten begeistert. Das Quartett kam nach Sigmaringen, nachdem das Vision String Quartett wegen Krankheit absagen musste. Der künstlerische Leiter der beliebten Reihe in der Kulturlandschaft der Kreisstadt, Fritz Kovacic, stellte das preisgekrönte Voce-Quartett vor: Es habe unlängst den Schubertwettbewerb gewonnen und auch den Publikumspreis bekommen, was ein gutes Zeichen sei, so Kovacic.

Das Programm hatte eine klare Struktur. Sarah Dayan (Violine), Cécile Roubin (Violine), Guillaume Becker (Viola) und Lydia Shelley (Violoncello) spielten das „Streichquartett d-moll“ von Wolfgang Amadeus Mozart, das „Streichquartett Nr. 1 „Metamorphoses Nocturnes“ von György Ligeti und nach der Pause das „Streichquartett Nr. 15 G-Dur“ von Franz Schubert. Höhepunkt des Konzerts war Ligetis Stück „Nächtliche Verwandlungen“. Überaus bewegend war der melancholische Grundton, der sich wie ein roter Faden durch das Konzert zog.

Enge Intervalle sorgen für einen ausdrucksvollen Klang

Ligeti gehört zu den wichtigsten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Er war ein früher Visionär der Neuen Musik und erfand die Mikropolyphonie. Die Töne sind in enge Intervallen gesetzt, sodass ein sehr ausdrucksvoller, sinnlicher Klang entsteht. Ligeti hatte das Quartett Nr. 1 schon Mitte 50er Jahre geschrieben; heimlich, weil er wusste, dass es das russlandorientierte Regime in Budapest verbieten würde. Mit diesem Stück schuf er sich eine Art geheime Freiheit. Erst nach seiner Flucht aus Ungarn Anfang 60er-Jahre konnte es uraufgeführt werden.

Zauberhaft und geheimnisvoll erklang diese Musik und schon beim ersten Akkord waren die Zuhörer in eine andere Welt versetzt. Das Geheimnis der nächtlichen Erlebnisse, wo alles sich auf unheimliche Art verwandelt, wurde von dem Quartett ausdrucksvoll gestaltet. In zwölf kurzen Sätzen entwickelten die Musiker ein langes Abenteuer, voller Alpträumen und ruhigen Inseln. Das Quartett Voce gestaltete das Stück unglaublich spannungsvoll. Das Cello malte eine Dunkelheit, in welche die hellen Lichter der Violinen hineinfielen. In beängstigenden Passagen drohten sich Gespenster am Nachthimmel zu regen, hohen Bäume gleich, die sich in Bewegung setzten. Bizarre Klangfarben folgten auf unheimliche Stille. Wie Träume die Nacht durchwandern, ließen die Instrumente seltsames Knarren, gurgelndes Wasser, quietschende Türen und knallenden Fenster ertönen. Effektvoll und souverän gestalteten die vier Musiker das Stück.

Spannungsvoll und voller Tragik klang Mozarts Quartett in d-moll, das zum Auftakt gespielt worden war. Auch hier prägte die Spannung die vier Sätze. Das Quartett Voce spielte mit viel Elan und Brillanz. Die Transparenz der Stimmführung, die große Liebe zum kleinsten Detail und der empathische Dialog mit der Partitur machten das Hören zu einem bewegenden Hinein-Hören.

Natürlich wurde das Schubert Quartett mit viel Neugierde erwartet. Der Schubertpreis weist das Quartett als Musiker aus, die sich mit großer Begabung Schuberts Musik angenähert haben. Das Versprechen wurde eingelöst. Die eindringliche Musik drang bis in die Seele. Schubert selbst wird nachgesagt, zu diesem Werk gesagt zu haben, man solle sich einen Menschen denken, dessen glänzendsten Hoffnungen zu Nichte geworden sind, dem das Glück der Liebe und Freundschaft nichts bieten könne als höchsten Schmerz. Diesem Schmerz der Conditio Humana haben die Musiker erschütternde Konturen gegeben.