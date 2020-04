Helfer nähen Atemmasken für Sozialstation

Die Nachfrage nach Schutzausrüstung ist in vielen Einrichtungen und Institutionen gestiegen, was häufig zu Lieferengpässen führt und für Probleme sorgt. Hart hat es auch die vier kirchlichen Sozialstationen im Dekanat Sigmaringen-Meßkirch getroffen, denn die Mitarbeiter mussten schon seit längerem ohne Schutzkleidung arbeiten. Als sich dann doch ein Licht am Ende des Tunnels auftat zeigte sich eine glückliche Vorsitzende, Sabine Feig, und war voll des Lobes: „Mit einer großen Welle der Hilfsbereitschaft wurden wir nach einem besonderen Hilfeaufruf, den Mundschutz selbst zu nähen, überrascht. Wir hoffen, dass wir so über die Runden kommen, bis wir wieder Masken in ausreichender Menge geliefert bekommen.“

Feig steht den vier Sozialstationen Thomas Geiselhart in Sigmaringen, St. Elisabeth in Pfullendorf, St. Heimerad in Meßkirch und St. Martin in Gammertingen vor. Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel wurden immer rechtzeitig bestellt, aber nur in begrenzter Anzahl geliefert, denn die Kliniken sind vorrangig bedient worden. Desinfektionsmittel konnte schließlich über Bilgram in Ostrach bezogen werden.

Stellte sich bloß noch die Frage, woher die Mitarbeiter Schutzmasken beokmmen. Bei den Textilfirmen Trigema in Burladingen und Mey in Albstadt habe man auf Nachfrage Liefertermine nach Ostern erhalten, erklärte Sabine Feig und so habe sie im Vorstand den Vorschlag gemacht, die Masken selbst zu nähen. Dieser Gedanke sei dem Mitarbeiterkreis vorgetragen worden und habe sich bei Freunden, Bekannten, ehemaligen Mitarbeitern, Nachbarn, per Mundpropaganda herumgesprochen und eine Dynamik entwickelt, wie es Feig nicht erwartet hätte. Sogar Verwandte aus Nordrhein-Westfalen würden für Sigmaringen nähen.

Mittlerweile, so ergänzte Feig, gäbe es Nähanleitungen im Internet, die den Freiwilligen zur Verfügung gestellt wurden, um einheitliche Masken produzieren zu können – alle aus einem robusten Stoff, mit 95 Grad waschbar. Für den Standort Sigmaringen sind schon über 300 Schutzmasken fertiggestellt worden, im Pfullendorf wird auch fleißig genäht, in und um Meßkirch stehen die Nähmaschinen nicht still und auch für St. Martin in Gammertingen sind ebenfalls viele fleißige Hände tätig. Ein nützliches Engagement, da tagtäglich etwa 350 Mitarbeiter der Sozialstationen mit den Patienten in Berührung kommen, sei es in der Pflege, bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten oder bei „Essen auf Rädern“.

„Besser als nichts“, sagte die Vorsitzende im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Die selbstgemachten Schutzmasken seien hilfreich. Es gehe weniger um die eigene Ansteckungsgefahr, der Mundschutz sei eher dafür da, den Patienten zu schützen. Im Hause Kerzenmacher in Gutenstein wird beispielsweise sehr fleißig genäht. Thea Kerzenmacher, die ihr Leben lang mit dem Nähen zu tun hatte, legte gleich eine Nachtschicht ein, um sich mit dem Muster für den Mundschutz vertraut zu machen und um Vorbereitungen zu treffen. Vergangene Woche fertigte sie in drei Tagen etwa 100 Masken an, unterstützt durch ihren Partner Adelbert Lüdke und Resle Fischer.