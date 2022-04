Helfer geben den Startschuss fürs Fidelisjubiläum

Zahlreiche Helfer und Helferinnen des Fidelisjubiläums haben sich jüngst in der Fideliskirche getroffen, um gemeinsam das Fidelisjahr zu eröffnen. Seit rund zwei Jahren planen die Verantwortlichen der Seelsorgeeinheit Sigmaringen das Fidelisjubiläum. Dem Organisationsteam war es wichtig, gemeinsam mit den Helfern zu beginnen.

Mehr als 100 Helfer aus allen Gemeinden hatten sich gemeldet. So werden zum Beispiel für die Ausstellung im Staatsarchiv viele Menschen gebraucht. Die Ausstellung ist bis Ende Mai an den Wochenenden komplett ehrenamtlich abgedeckt. Auch für die Aufführungen „Fidelis – Das Musical“ haben sich viele gemeldet und sind in die Vorbereitungen eingebunden.

Ein Zeichen der Gemeinschaft ist der rote Schal mit einem gestickten Bild des Heiligen Fidelis. Dieser Schal wurde im Laufe der Veranstaltung ausgeteilt. Die Ministranten hatten Buttons mit Namenschilder gemacht. Alle Helfer werden den Schal und das Namensschild während ihres Einsatzes tragen.

Voller Vorfreude sangen alle Anwesenden zusammen das Fidelislied. Das gemeinsame Gruppenbild war die erste gelungene Gemeinschaftsaktion.