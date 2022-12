Helfen bringt Freude: Sauberes Wasser für die Kinder auf den Philippinen

Weihnachten wird auf den Philippinen noch größer gefeiert als in Deutschland. In dem vor allem durch das Christentum geprägte Land, in dem fast alle Menschen katholisch sind, beginnt die Weihnachtszeit schon im September. Vier Monate lang feiern die Menschen dort Weihnachten.

Die Wasseraufbereitungsanlage, die im Kinderdorf des Gutensteiner Hilfsprojekts Mariphil auf den Philippinen gebaut wird, ist noch nicht ganz fertig, aber für das Dorf auch eine Art von Weihnachtsgeschenk.

Wasser ist teures Gut

Damit die Kinder und Mitarbeiter im Mariphil-Kinderdorf sauberes Wasser trinken können, kaufen sie bislang Wasserbehälter aus Plastik und lassen sich darin gereinigtes Trinkwasser abfüllen.

Der Rohbau für die Wasseraufbereitungsanlage im Mariphil-Kinderdorf wird gerade gebaut. (Foto: Hilfsprojekt Mariphil)

Fünf Gallonen, also etwa 19 Liter, kosten dann 15 bis 20 Pesos. Das ist bereits günstiger, als einzelne Flaschen zu kaufen, denn da kostet ein Liter bereits 15 Pesos oder mehr. Bei einem Mindestlohn von 420 Pesos am Tag wären das für eine fünfköpfige Familie mit je zwei Litern am Tag bereits mehr als ein Drittel des Tageslohns.

Krankheiten durch schmutziges Wasser

Deshalb baut Mariphil eine eigene Wasseraufbereitungsanlage. „Mit der Hilfe einiger Spender möchten wir nun den Schritt gehen, eine eigene Wasseraufbereitung für Mariphil, unsere Nachbarn und Mitarbeiter zu bauen“, erklärt Martin Riester von Mariphil.

Sie wird eine Kapazität von bis zu 3000 Gallonen haben. Damit können die Menschen dort bei Vollauslastung über 11.000 Liter Trinkwasser produzieren. Martin Riester und seine Frau betreuen das Projekt und waren auch beide während der Bauarbeiten vor Ort.

Sauberes Trinkwasser ist die Lebensgrundlage aller Menschen, doch auf den Philippinen ist es laut Riester für viele Menschen keine Selbstverständlichkeit. Das Wasser aus öffentlichen Quellen – sofern überhaupt Zugang besteht – sei in der Regel kein Trinkwasser. Laut Martin Riester ist das oft der Grund dafür, warum gerade Kinder an den Folgen von schmutzigem Wasser durch Magen-Darm-Infektionen sterben.

Fertigstellung im März geplant

Mit ihrer Wasseraufbereitungsanlage handelt das Hilfsprojekt Mariphil ganz im Sinne der Ziele für nachhaltige Entwicklung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Eines der 17 Ziele ist: sauberes Trinkwasser für alle Menschen. Laut Ministerium haben 2,2 Milliarden Menschen weltweit keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser.

Erreichen will es deshalb, dass die Wasserqualität bis 2030 durch Wiederaufbereitung und gefahrlose Wiederverwendung weltweit verbessert wird.

Noch ist das Gebäude, in dem die Anlage stehen wird, im Bau. Fertig werden soll es im März. Mit einem Umkehr-Osmose-Verfahren wird das Wasser gefiltert und kann dann nicht nur das Kinderdorf versorgen, sondern auch die Menschen, die darum herum wohnen. So kann die Wasseraufbereitungsanlage sogar zur Einkommensquelle für das Kinderdorf werden.

Jetzt steht aber zunächst einmal eines der wichtigsten Feste auf den Philippinen vor der Tür: Zu den Feiertagen schmücken die Kinder und Betreuer im Kinderdorf die Palmen, basteln Sterne und singen Weihnachtslieder. Im kommenden Jahr gibt es dazu dann voraussichtlich Wasser aus der eigenen Aufbereitungsanlage.