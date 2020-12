Helden des Alltags: Was Ehrenamtliche zum Helfen bewegt

Der internationale Tag des Ehrenamts

Die UN hat 1985 den Internationale Tag des Ehrenamtes mit Wirkung ab 1986 beschlossen. Dieser wird jährlich am 5. Dezember zur Anerkennung und Förderung ehrenamtlichen Engagements abgehalten. Dann wird auch der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland an besonders engagierte Personen vergeben. In diesem Jahr sind die Ministranten St. Johann und St. Fidelis stellvertretend für alle Ministranten der Seelsorgeeinheit und der Verein Engagement für berufliche Zukunft für den deutschen Ehrenamtspreis nominiert. Allein in der katholischen Kirchengemeinde Sigmaringen engagieren sich 800 Menschen ehrenamtlich. Weil derzeit viele Aktionen des Ehrenamts aufrund der Pandemie weggebrochen sind und wegbrechen, haben die Verantwortlichen aus Stadt, Kirchen, Vereinen, Caritas und dem Kreis, entschieden, auf einem Banner an den Zufahrten zur Kreisstadt einen Dank an die Ehrenamtlichen auszusprechen: „Du bist Goldwert – Danke für Dein Engagement“. (sz)