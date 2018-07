Heinz Wagner ist seit 40 Jahren bei Steidle

Die Firma Steidle ehrt ihren Mitarbeiter Heinz Wagner (Bildmitte) für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit. Bei einer Feierstunde im Hause Steidle bedankte sich Geschäftsführer Hans Steidle (rechts) beim Jubilar aus Laiz für seine langjährige Treue und seinen unermüdlichen Einsatz im Unternehmen. Wagner hat seine Ausbildung zum Maurer bei Steidle absolviert. Zwei Jahre drauf ist er, aufgrund seines Einsatzes, zum Vorarbeiter befördert worden. Im Jahr 1986 wurde er zum Polier ernannt. In den Jahren 1981 und 1982 ist er für die Firma Steidle in Al Khobar in Saudi-Arabien eingesetzt worden. Außerdem hat er den Aufbau des Standortes in Sietzsch, in den neunziger Jahren, mit mehreren Einsätzen unterstützt. Mit guten Wünschen für das persönliche Wohlergehen, Gesundheit und noch viele Jahre Freude an der beruflichen Tätigkeit überreichte der Geschäftsführer Steidle ein Geschenk an Heinz Wagner. Der Gratulation schlossen sich auch die Glückwünsche des Betriebsratsmitglieds Christoph Ruffini (links) und der Belegschaft an.