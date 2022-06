Heimspiele im Juni beim Tennisclub

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch im Juni finden wieder spannende Spiele auf der Anlage des TC Sigmaringen statt. Die folgenden Mannschaften freuen sich über Unterstützung zahlreicher Tennisfans: Am Mittwoch, 22. Juni, 11 Uhr spielen die Herren 65 in der Oberligastaffel gegen Reutlingen, um 16 Uhr unser KIDs-Cup U12 gegen Bingen.

Freitag, 24. Juni, 15 Uhr treffen unsere Junioren U15 auf Altshausen.

Samstag, 25. Juni sind drei Mannschaften auf der Anlage des TC Sigmaringen. Ab 9 Uhr spielen unsere Junioren U18 in der Bezirksstaffel 2 gegen Altsausen. Ab 13 Uhr erwarten wir spannende Spiele unserer Herren 40/1 Mannschaft in der Südwest-Liga gegen Böblingen. Ab 14 Uhr treffen unsere Herren 50 in der Bezirksliga auf Langenau.

Am Sonntag, 26. Juni spielen ab 9 Uhr unsere Herren 1 und Damen 1 in der Bezirksoberliga gegen Friedrichshafen und Biberach-Hühnerfeld. Ab 10 Uhr kommen unsere Damen 40 in der Oberliga gegen Schlier-Unterankenreute hinzu.

Den Juni schließt unsere Herren 65 Mannschaft am 29. Juni um 11 Uhr in der Oberliga gegen Pfullingen ab.

Wir freuen uns über zahlreiche Zuschauer und Tennisbegeisterte oder Personen, die ein spannendes Spiel während eines leckeren Essens vom La Perla verfolgen möchten.