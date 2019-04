Heidi Schleyer: Jugendliche schätzen am Fidelisfest die Gemeinschaft

Ist die Verehrung von Heiligen noch zeitgemäß? Mit dieser Frage haben sich Gelehrte, Ordensleute, Geistliche, Theologen, Pädagogen, Juristen und Historiker bei der Fidelisakademie am Vorabend des Todestags des Sigmaringer Stadtheiligen beschäftigt.

Johannes Flury ist in Seewis im Schweizer Kanton Graubünden aufgewachsen. In diesem Ort ist der in Sigmaringen geborene Markus Roy zu Tode gekommen. Wie genau, das wissen wir nicht. „Es gibt keine glaubwürdigen Zeugnisse von Augenzeugen“, sagt der promovierte Theologe. Fidelis soll aus religiösen Gründen von Vertretern der Reformierten erschlagen worden sein. Sowohl an das vermeintliche Opfer und als auch an die vermeintlichen Täter wird in Seewis mit verschiedenen Denkmälern erinnert.

Aus Sicht von Gläubigen, die den Sigmaringer Heiligen verehren, eine Ungeheuerlichkeit? Johannes Flury blickte differenziert auf beide Seiten. Er habe Mühe von Märtyrern zu sprechen, wenn sie in kriegerische Auseinandersetzungen verwickelt gewesen seien. Zurzeit des Dreißigjährigen Krieges sei dies im Prättigau zweifellos der Fall gewesen. Durch den Schweizer Kanton verlief die Frontlinie des Glaubenskriegs.

Der Heilige Fidelis ließ sein Leben, in dem er versuchte, die Reformierten für den Katholizismus zurückzugewinnen. Aus Sicht von Flury ein Scheitern. „Im Scheitern kann jemand zum Wegweiser werden“, sagte er. Er wisse, dass es sich hierbei um einen „arg protestantischen Gedanken“ handle.

Christian Heckel aus Sigmaringen als Vertreter der evangelischen Kirche blickte gelassener auf Heilige als so mancher Glaubensgenosse. Menschen suchten nach Vorbildern, die Orientierung böten. Greta Thunberg, die Ikone der Fridays-for-Future-Bewegung, sei so ein Beispiel. „Das geht in Richtung Heiligenverehrung“, sagte das Mitglied der evangelischen Landessynode. Auf der Suche nach einer Antwort, warum so viele Jugendliche sich am Fidelisfest beteiligten, erhielt die Schuldekanin und frühere Vorsitzende des katholischen Kirchengemeinderats diese Antwort: „Sie haben mir gesagt, dass sie hier Gemeinschaft finden, die alten Vikare sind da und die Kirche ist voll.“ Zu Fidelis’ Person hätten sie weniger gesagt. Schleyer nahm Bezug auf die Demonstrationen für mehr Klimaschutz: „Es wäre an der Zeit für das Glaubensklima zu demonstrieren: Sundays for future.“

In einem Punkt waren sich die Redner der Akademie einschließlich der Vertreter der protestantischen Glaubensrichtung einig: Als Vorbilder, Leitsterne (Formulierung des Kapuzinerbruders Ephrem) oder Wegweiser legten Heilige Zeugnisse des Glaubens ab. Diakon Werner Knubben spannte die Brücke zur ökumenischen Glaubensgemeinschaft Taizé: „Für mich wäre Frère Roger, wenn er katholisch wäre, ein Heiliger.“