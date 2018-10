Heeresmusikkorps spielt unter dem Motto „Showtime“

Bürgermeister Marcus Ehm kündigte das Konzert des Ulmer Heeresmusikkorps nach sieben Konzerten als Grande Finale an – er sollte Recht behalten. Mit dem Programm nach dem Motto „Showtime“ hatte Dirigent Matthias Prock ein Feuerwerk an beschwingter Literatur zusammen gestellt, welches das Orchester hervorragend umsetzte und beim Publikum in der Stadthalle bestens ankam.

„Es ist durchaus möglich, dass Sigmaringen wieder zum Standort der Bundeswehr wird. Wir wären erfreut darüber“, schickte Bürgermeister Marcus Ehm dem Konzert vorweg. Damit gab er die Bühne frei, die sich nach und nach mit den Berufsmusikern und dem Lied „Kein schöner Land“ füllte und zu einem fulminanten Klangkörper anschwoll. Mit der Symphonic Suite, einem fünfsätzige konzertanten Werk von Clifton Williams, begann der Abend sehr varianten- und abwechslungsreich. Sogleich folgte ein kleiner Höhepunkt des Abends, als Hauptfeldwebel Silvia Bleicher als Solistin mit ihrem Saxophon und den Werken Valse Vanite und Sax-O-Phun von Rudy Wiedoeft eine ganz besondere Stimmung in den Saal zauberte. Sie konnte ihrem Instrument sogar ein Kuss entlocken, und wer kann schon behaupten, von einem Saxophon geküsst worden zu sein, stellte Dirigent Matthias Prock anschließend fest.

Mit zwei sehr beschwingten Werken aus Leonard Bernsteins Musical „Wonderful town“ wurde das Publikum in die Pause entlassen. Nahtlos knüpfte das Orchester an die gute Laune mit „Hallo kleines Fräulein“ an, denn der zweite Teil des Abends sei ganz den Damen gewidmet, wie Solist Stabsfeldwebel Frank Gutewort versicherte. Sein Gesang zu Sholom Secundas „Bei mir Bistu Shein“ verzückte entsprechend, auch da die instrumentale Begleitung perfekt auf seinen Gesang abgestimmt war. Nach „Spain“ von Chick Corea gab es eine Homage an den legendären Freddie Mercury, Gründer von „Queen“. Co-Moderator Thomas Schütte schickte der Homage eine ausführliche und äußerst interessante Vita des Ausnahmesängers als auch die Entstehungsgeschichte von Queen vorweg. Liebhabern der global bekannten und gefeierten Musik von Queen war während des gesamten Medleys Gänsehaut garantiert. Erneut fulminant dirigierte Matthias Prock sehr sicher das Stück „The Bandwagon“ von Philip Sparke. Elmar Belthle sprach in Vertretung für die erkrankte erste Vorsitzende der Sigmaringer Bürgerstiftung, Andrea Huthmacher. Er ermunterte zur Spende, der Erlös gehe jeweils hälftig an die Bürgerstiftung Sigmaringen und an das Bundessozialwerk. Ganz formell, mit zusammenschlagenden Hacken, bat Elmar Belthle um eine Zugabe. „Auf der schwäb´sche Eisebahne“ und ganz am Ende die deutsche Nationalhymne hätten passender nicht sein können.