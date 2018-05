Haus Nazareth erhält einen Spielplatz

Große Freude am Dienstagmittag im Haus Nazareth: Ursula Schuhmacher von den Radio7-Drachenkindern überraschte den Direktor des erzbischöflichen Kinderheimes, Peter Baumeister, mit der Spendenzusage eines von insgesamt vier Spielplätzen, die im Radio7-Land gebaut werden. Die nötige Beantragung hatte Loredana Aita-Mazzei, pädagogische Mitarbeiterin im Haus Nazareth, online auf den Weg gebracht.

Radio7 feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Senderjubiläum. Zu diesem Anlass geht die Charity-Aktion Radio7-Drachenkinder, die sich ausschließlich von Spenden finanziert und deren Schirmherrin Gerlinde Kretschmann ist, nun unter die Bauherren und verschenkt vier Spielplätze an Einrichtungen, Schulen oder Kindergärten. „Wir hatten mehr als 50 Bewerbungen und jetzt stehen die ersten zwei Gewinner fest: das Kinderheim St. Johann in Wilhelmsdorf und das Haus Nazareth in Sigmaringen“, erzählte Schuhmacher. Kriterien waren vor allem, dass die soziale Einrichtung dem Grundgedanken der Drachenkinder entspricht, das zu bebauende Gelände eine entsprechende Größe von 250 Quadratmetern aufweist und vor allem, dass auch wirklich Bedarf besteht. In der letzten Woche hatte sich Schuhmacher daher bereits ein Bild vor Ort gemacht, „da standen mindestens 20 Kinder auf dem Rasen und hatten nicht so recht was zum Spielen, da wusste ich, dass wir hier richtig sind und bauen werden“.

Übergabe bereits nächsten Monat

Ausgeführt wird das Projekt vom Bauunternehmen Leonhard Weiss aus Göppingen. Mit elf Auszubildenden und zwei zusätzlichen Kräften wird die Firma Mitte Juni anrollen und binnen einer Woche die neue Spielewelt entstehen lassen. „Im Vorfeld bekommen die Azubis alle nötigen Informationen und dann kümmern sie sich von Unterkunft über Logistik bis hin zum Material um so ziemlich alles allein“, sagte Siegmund Priemke, der im Personalbereich für die Ausbildung zuständig ist.

„Die Jungs werden natürlich bei uns verpflegt, das ist überhaupt kein Thema“, bot Peter Baumeister sofort an. Er wirkte immer noch überrascht. „Wenn ich das gewusst hätte, dass wir heute so ein tolles Geschenk bekommen, hätten wir wenigstens Kuchen gebacken“, sagte er halb entschuldigend.

Der Spielplatz wird in der Grundausstattung vier Spielgeräte beinhalten, hauptsächlich für kleinere Kinder bis zum Grundschulalter. Unter anderem gibt es eine Nestschaukel und ein befahrbares Trampolin. Wenn auch im Haus Nazareth Kinder mit seelischen Behinderungen betreut werden, so ist der Spielplatz trotzdem integrativ nutzbar, also auch für Kinder mit körperlichen Behinderungen geeignet. „Ich freue mich sehr und werde jetzt gleich eine Mail an alle verschicken, das wird eine Freude im ganzen Haus sein“, sagte Baumeister zum Abschied.