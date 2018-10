Haus Nazareth baut zusätzlichen Parkplatz

Das Haus Nazareth möchte an der Alten Jungnauer Straße einen zusätzlichen Parkplatz mit 66 Stellplätzen bauen. Der Bauausschuss des Gemeinderats hat den entsprechenden Antrag gebilligt. Der Parkplatz soll am Rande des Heimgeländes zwischen der Straße und dem Aussiedlerhof gebaut werden. Die Zufahrt werde asphaltiert, die eigentlichen Parkflächen sollen geschottert werden, sagte Stadtbaumeister Thomas Exler in der Sitzung am Dienstagabend.

Laut Bürgermeister Marcus Ehm wächst die Belegschaft der sozialen Einrichtung. Deshalb benötige sie die zusätzlichen Parkplätze. Generell sei der Parkdruck in dem Gebiet rund um das Krankenhaus und die Schulen hoch, sagte Stadtbaumeister Thomas Exler. Gemeinderätin Ursula Voelkel (Grüne) regte an, die soziale Einrichtung besser an den Stadtbus anzubinden, sodass die Mitarbeiter verstärkt öffentliche Verkehrsmittel nutzen könnten. Dies sei schwer zu organisieren, da viele Mitarbeiter aus anderen Landkreisen nach Sigmaringen pendeln würden, hieß es in der Sitzung.

Gemeinderat Matthias Dannegger (Freie Wähler), der die Situation vor Ort kennt, sprach von einem „hohen Parkdruck“. Es sei häufig so, dass landwirtschaftliche Fahrzeuge durch die entlang der Alten Jungnauer Straße abgestellten Fahrzeuge behindert würden. Diese auch für Kinder immer wieder gefährliche Situation würde sich durch den Neubau des Parkplatzes entspannen.