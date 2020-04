Haus Nazareth als systemrelevant eingestuft

Für Unruhe hat es in den vergangenen Wochen gesorgt, dass die Mitarbeiter von Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen in der Corona-Verordnung des Landes nicht explizit als systemrelevante Institutionen aufgeführt sind, heißt es in einer Pressemitteilung. Direktor Peter Baumeister vom Haus Nazareth hatte sich daraufhin an den Sigmaringer Landtagsabgeordneten Klaus Burger gewandt und diesen um Hilfe gebeten. Burger wie auch der Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß führten daraufhin verschiedene Gespräche und baten das Kultusministerium hier im Sinne der Mitarbeiter der stationären und teilstationären Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen tätig zu werden und diese entsprechend aufzunehmen.

Wie Klaus Burger nun in einem Schreiben mitteilt, wurde diese Unklarheit beseitigt. In einem Schreiben des Kultusministeriums an den Abgeordneten hat dieses bestätigt, dass Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe der öffentlichen Daseinsvorsorge zuzurechnen sind. Damit sind die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen im Sinne der Verordnung in die systemrelevante Infrastruktur einbezogen, ohne dass sie dort explizit erwähnt worden sind.

„Für die Beschäftigten gilt damit, dass ihre Kinder für die Notbetreuung vorgesehen werden können, damit sie selbst ihren wichtigen Aufgaben weiter nachgehen können“, wird Klaus Burger in dem Schreiben zitiert und weiter: „Insofern ist das Anliegen der Mitarbeiter des Haus Nazareth berechtigt und ich bin froh, dass nun für Klarheit gesorgt wurde.“ Gerade in diesen Zeiten stellten die Kinderheime einen wesentlichen Teil der Krisenversorgung.