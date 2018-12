Haus am Riedbaum: Stadt und Investor sind sich einig

Die Stadt und der Investor haben sich auf einen Vertrag für den Verkauf des ehemaligen Soldatenheims verständigt. Dies sagte Bürgermeister Marcus Ehm am Freitag auf Anfrage unserer Zeitung. Ehm will dem Gemeinderat vorschlagen, das Haus am Riedbaum an den Investor zu verkaufen. Bis es zur Abstimmung kommt, werde es noch einige Zeit dauern, so der Bürgermeister.

Cristian Lucaciu hat seit mehr als einem Jahr Interesse an der Immobilie. Eigenen Angaben zufolge betreibt der Investor im Kreis Reutlingen, in Albstadt und im Schwarzwald-Baar-Kreis Ferienwohnungen und sogenannte Boardinghäuser. Diese Beherbergungsbetriebe bieten beispielsweise Monteuren eine günstige Möglichkeit zum Übernachten. Im Nebengebäude des Soldatenheims soll ein solches Boardinghaus eröffnet werden. Der Stadt ist jedoch wichtig, dass die Gastronomie möglichst schnell wieder in Betrieb geht. Dies soll vertraglich geregelt werden.

Nun müssen die Anwälte der Stadt und des Investors die Verträge prüfen. Außerdem müsse die Bank des Investors den Plänen ebenfalls zustimmen, so Ehm. „Spätestens im März gehen wir in den Gemeinderat“, kündigte der Bürgermeister an. Wenn der Gemeinderat dem Verkauf des Gebäudes an Lucacio zustimmt, muss er seinen ursprünglichen Beschluss widerrufen. Der sah vor, das Haus am Riedbaum abzureißen und an seiner Stelle Bauplätze auszuweisen.