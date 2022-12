Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 25. November fand im Laizer Stüble die Hauptversammlung des FC Laiz statt. Der 1. Vorsitzende A. Wurster konnte zahlreiche Mitglieder, sowie Ehrenmitglieder begrüßen. Bürgermeister Dr. Ehm und Ortsvorsteher W. Querner waren ebenfalls anwesend.

Neben acht Vorstandssitzungen besuchten Mitglieder des Vorstandes im Laufe des Jahres verschiedene Veranstaltungen, trafen sich mit Vertretern der Stadtverwaltung und nahmen an Sitzungen mit anderen Vereinen teil. Im Anschluss an seinen Bericht erklärte er seinen Abschied als 1. Vorsitzenden des FC Laiz. Die Versammlung bedankte sich anhaltendem Applaus.

Im sportlichen Bereich berichtete der Spartenleiter Aktive M. Marquard von der vergangenen Saison und dem Wiederaufstieg in die Bezirksliga.

Im Bericht des Jugendleiters H. Maier wurde klar, welchen Stellenwert die Jugendarbeit beim FC Laiz hat. Aktuell nehmen rund 165 Jugendliche, darunter auch Kinder aus Spielgemeinschaften, mit ihren Trainern am Spielbetrieb teil. Nach Jahren der Pandemie konnten im vergangenen Jahr wieder einige Veranstaltungen, Turniere und Ligen im Jugendbereich stattfinden. Er berichtete von Staffelsiegen in verschiedenen Jugenden. In seinen Dankesworten vergaß der Jugendleiter nicht den Trainern, Betreuern und auch Eltern zu danken. Weitere Berichte der einzelnen Spartenleiter folgten.

Die Entlastung der Vorstandschaft und der Kassierer nahm Bürgermeister Dr. Ehm vor. In seiner kurzen Ansprache lobte er die besondere Arbeit des FC Laiz und bedankte sich im Besonderen bei A. Wurster für die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Sigmaringen. Die Anwesenden hörten den Worten gespannt zu und bedankten sich mit großem Applaus.

Ein nächster Punkt der Tagesordnung war die Mitgliederehrung. Die Geehrten erhielten die Vereinsehrennadel Bronze, Silber beziehungsweise Gold, eine Urkunde und ein kleines Geschenk.

Die anschließenden Wahlen konnten zügig abgeschlossen werden. Für den ausscheidenden 1. Vorsitzenden A. Wurster wurde M. Winkler gewählt. Dessen Position als 2. Vorsitzenden übernahm A. Schneider. Für weiteren Ausscheidenden kamen N. Hauschild, S. Sprissler und F. Kleiner in die Vorstandschaft.

Zum Schluss übernahm M. Winkler die Verabschiedung von A. Wurster. In seiner Ansprache bedankte er sich für die geleistete Arbeit, auch in schwierigen Zeiten. Die Versammlung spendete nochmals anhaltenden Applaus.