Hauptversammlung des ÖDP-Kreisverbandes Sigmaringen

Bei ihrer Hauptversammlung am 16. Juli wurde die Vorstandschaft einstimmig bestätigt. Vorsitzender Wolfgang Löw rief in seinem Bericht auch die beiden Wahlen in Erinnerung. Diese seien für die ÖDP nicht zufriedenstellend gewesen mit 0,8 Prozent landesweit und 0,9 Prozent im Wahlkreis Sigmaringen bei der Landtagswahl.

Ein unnötiges Ärgernis sei die mit dem Wahlkampf verbundene überbordende Bürokratie. So musste jede Kommune angeschrieben und um Genehmigung zum Plakatieren gefragt werden. Während eine Kommune mitteilte, dass eine Genehmigung nicht nötig sei, schickte eine andere Kommune gar eine Altstadtsatzung mit. Es gab überhaupt keine einheitliche Regelung, so Löw, der sich eine solche für kommende Wahlen dringend wünscht.

Beispielsweise in dem anlässlich von Wahlen automatisch landes-/ oder gar bundesweit eine Genehmigung gilt, um an vorher festgelegten Standorten von Stellwänden zu plakatieren. Dies würde nicht nur die Parteien, sondern auch die Kommunen entlasten.

Seine Motivation, trotz dieser Umstände weiter zu machen, erklärt Löw so: „Wenn man die Fehlentwicklungen in den letzten Jahren betrachtet, braucht es eine friedliebende von Firmenspenden freie Partei wie die ÖDP als Korrektiv“! Die ÖDP habe sich schon oft als innovativer Impuls- und Ideengeber bewiesen, deren Ideen dann von anderen Parteien unverfroren aufgegriffen und zumindest teilweise umgesetzt wurden.

Breiten Raum in der allgemeinen Diskussion nahm das Thema Klimaschutz ein, auch im Hinblick der Auswirkungen auf die Mitgeschöpfe.

Man war sich einig, dass insbesondere bei der Nachhaltigkeit noch „viel Luft“ nach oben ist. So ist nicht zu verstehen, dass beispielsweise Weinflaschen nicht wiederverwendet werden, Geräte so gebaut werden dürfen, dass sie kurz nach Ablauf der Garantie den Geist aufgeben (geplante Obsoleszenz) und sich Reparaturen nicht mehr lohnen. Weg von der Wegwerfgesellschaft!

Auch an der Sinnhaftigkeit eines 5G-Mobilfunknetzes wurden bezüglich des enormen Energieverbrauchs und auch offener Fragen zu gesundheitlichen Risiken erhebliche Zweifel geäußert.

Die Versammlung endete mit gemeinsamem Grillen und der Übereinkunft, baldmöglichst über Themen im Wahlkreis zu sprechen.