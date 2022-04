„Hannes und der Bürgermeister“ gastieren in der Stadthalle

Auch in Sigmaringen heißt es am Montag, 2. Mai, und Dienstag, 3. Mai, wieder: „Komedianten“ sind in der Stadt! Denn dann kommen ab 20 Uhr „Hannes und der Bürgermeister“ in die Stadthalle.

Albin Braig als „Hannes“, Karl-Heinz Hartmann als „Bürgermeister“ sowie Benny Banano, Manne Arold, Flex Flechsler und Selle Hafner als „Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle“ treten erneut an, um das werte Publikum in schwäbische Ekstase zu versetzen, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters.

Der allererste Sketch von „Hannes und der Bürgermeister“ war Teil eines bunten Programms der Komede-Scheuer Mäulesmühle Ende der 80er Jahre. Geschaffen hatte die beiden Figuren damals Otto Braig, der Gründer des Ensembles, und „legendärer“ Vater von Albin Braig. Unterstützt durch die Verbreitung im SWR-Fernsehen entwickelte sich dieses komödiantisch-musikalische Paket schnell sowohl zum Kassenmagneten in ganz Baden-Württemberg, als auch zum „televisionären Quotenrenner“, so die Ankündigung weiter.

„Mit dem Ohr immer am Puls der Zeit und mit dem Herzen beim Publikum", könnte man dieses Unterhaltungsphänomen grob umreißen. Einfach aber nicht einfältig, eigensinnig aber nicht starrköpfig. Zeitlos offenbar. Karten sind noch erhältlich bei allen Reservix Vorverkaufsstellen www.reservix.de