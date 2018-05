Hanfertäler Eulen sind flugbereit

Mit ihrem Ruf „Zapfa-Räs“ sind die Hanfertäler Eulen bereits wieder aktiv. Am Auseliga, nach dem Besuch der Kindergärten, veranstalten die Eulen ihre Kinderfasnet im „Freistaat Hanfertal“. Diese beginnt um 13.30 Uhr mit dem Narrenbaumstellen auf dem Ärztehausparkplatz. Anschließend zieht die närrische Schar zum „Schwarzen Ritter“ (Gemeindehaus St. Fidelis), wo ab 14 Uhr mit Programm, Spiel, Tanz und Unterhaltung die Kinderfasnet gefeiert wird. Hierbei werden die schönsten Kindermäschgerle prämiert. Außerdem sind die Eulen am 10. Februar in Tuttlingen beim Umzug beteiligt. Der weiteste Ausflug führt am 12. Februar nach Freiburg. Am Fasnetsdienstag nach dem Bräuteln und Umzug in Sigmaringen lassen die Eulen im Vereinsheim die Fasnet mit einem gemütlichen Beisammensein ausklingen. Saisonabschluss ist am Aschermittwoch um 18 Uhr beim „Schneckenball“.