Handys und Geldbeutel aus Umkleide geklaut

Aus einer Umkleidekabine der Kreissporthalle an der Sigmaringer Hohenzollernstraße sind am Mittwoch zwischen 19.45 Uhr und 20.15 Uhr ein schwarzer Ledergeldbeutel mit Bargeld und Bankkarten, ein schwarzes Smartphone der Marke Huawei P 20 in einer transparenten Schutzhülle und ein schwarzes Smartphone der Marke Sony Xperia Z1 gestohlen worden. Das teilt die Polizei am Donnerstag mit. Das ist jetzt zum wiederholten Male, dass aus Umkleidekabinen Dinge gestohlen wurden. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der entwendeten Gegenstände erbittet die Polizei Sigmaringen unter Telefon 07571/1040.