Handwerkskammer übermittelt die Gesellenbriefe per Post

Aufgrund der Corona-Pandemie sind die diesjährigen Lehrabschlussfeiern für die Winter- und Sommergesellenprüfung 2020 der Kreishandwerkerschaft Sigmaringen entfallen. Eine feierliche Übergabe der Zeugnisse und Gesellenbriefe sowie eine persönliche Ehrung der Preisträger konnten deswegen nicht stattfinden, teilt Patricia Griener von der Kreishandwerkerschaft mit. Die Gesellenbriefe wurden den Gesellen bereits per Post zugestellt. Erfreulich sei, so die Kreishandwerkerschaft, dass trotz der ungewöhnlichen Prüfungsbedingungen viele Prüflinge gute und sehr gute Leistungen zeigten und sich über einen Preis freuen können.

Die Preisträger der diesjährigen Prüfung im Sommer sind: Marie Ahlers, Kraftfahrzeugmechatronikerin (Florian Digel, Kraftfahrzeugtechnikermeister, Bad Saulgau), Philipp Braunschweig, Tischler (Stefan Braunschweig Schreinerei und Fensterbau, Meßkirch), Jessica Buhl, Malerin und Lackiererin (Jacob-Malerwerkstätte Raumgestaltung GmbH, Pfullendorf), Lucas Dornfried, Feinwerkmechaniker (Schnetz Formenbau GmbH, Ostrach), Maria Forsch, Bäckereifachverkäuferin (Bäckerei Thomas Boeck, Riedlingen), Viktor Gies, Kraftfahrzeugmechatroniker (Autohaus Moser GmbH, Meßkirch), Franziska Gufler, Bäckereifachverkäuferin (Meisterbäckerei Schneckenburger GmbH & Co. KG, Balingen), Salomo Halder, Maurer (Georg Reisch GmbH & Co. KG, Bad Saulgau), Julia Haug, Raumausstatterin (Raumausstattermeisterbetrieb Krug Alfred & Pfeifer Robert GbR, Bad Schussenried), Hannah Henn, Fotografin (Foto Lauterwasser, Überlingen), Axel Hipp, Maurer (Georg Reisch GmbH & Co. KG, Bad Saulgau), Werner Jerg, Beton- und Stahlbetonbauer (Karl Stocker Bauunternehmen GmbH, Pfullendorf), Anja Keller, Raumausstatterin (Stefan Haas, Lindau), Dennis Kolthoff, Tischler (AM Tischler GmbH & Co. KG, Ostrach), Anna Krokowski, Kauffrau für Büromanagement (Manfred Löffler Wohn- u. Gewerbebau Bauunternehmen GmbH, Hohentengen), Elisa Kullick, Friseurin (Friseursalon Oliver Stumpp, Hohentengen), Daniel Loeffler, Maurer (Georg Reisch GmbH & Co. KG, Bad Saulgau), Alicia Maria Moldowan, Fotografin (Fotografenmeisterin Manuela Hund-Lihs, Ravensburg), Carolin Mueller, Malerin und Lackiererin (Reuter Malerwerkstätten GmbH, Krauchenwies), Tabea Ostertag, Fleischereifachverkäuferin (Metzgerei Steinhart GmbH, Gammertingen), Florian Poelz, Zimmerer (Anton Braun Sägewerk Holzbau GmbH, Stetten a.k.M.), Heike Reichle, Raumausstatterin (Markus Haller Raumgestaltung GmbH & Co. KG, Horgenzell), Vienna Corinna Schafheitlin, Friseurin (Salon Desiree, Sauldorf), Karl-Andreas Waimer, Bäcker (Bäckerei Unger, Altheim), Sven Walter, Kraftfahrzeugmechatroniker (Kraftfahrzeugtechniker-Meisterbetrieb KFZ Lissolo GmbH, Bad Saulgau), Melanie Aileen Weimar, Raumausstatterin (Steffen Nedele, Reutlingen), Felix Harald Willusch, Maler und Lackierer (Malerbetrieb Willusch - Muffler, Krauchenwies).

Winterprüfung: Jannik Groeber, Kraftfahrzeugmechatroniker (Autohaus Bauschatz GmbH, Sigmaringen), André Holzki, Kraftfahrzeugmechatroniker (Kfz-Werkstatt Josef Blender, Herdwangen-Schönach), Fabian Kees, Elektroniker (Elektro- und Lichttechnik Andreas Kees GmbH, Pfullendorf), Raphael Krezdorn, Elektroniker (Elektrobetrieb Elektro Dehn GmbH, Bad Saulgau), Alexander Loeffler, Kraftfahrzeugmechatroniker (Autohaus Bauknecht, Ostrach), Fabian Schultheiss, Kraftfahrzeugmechatroniker (1a autoservice Walk, Pfullendorf/Aach-Linz), Markus Sontheimer, Elektroniker (Elektrotechnik Rukwid GmbH, Gammertingen), Robin Stauss, Feinwerkmechaniker (Werkzeug- und Formenbau Herbert Kaut GmbH & Co. KG, Sigmaringen).