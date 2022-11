Handwerkergesellen beim Landeswettbewerb erfolgreich

Jedes Jahr aufs Neue kämpfen Absolventinnen und Absolventen einer handwerklichen Berufsausbildung um den Bundessieg in ihrem Gewerk. Viele müssen sich dabei auf mehreren Wettbewerbsstufen gegen die Konkurrenz behaupten: von der Innungs- über die Kammer- und Landesebene bis hin zum Bundeswettbewerb der Landessiegerinnen und Landessieger. Auch Absolventen aus dem Kreis Sigmaringen waren erfolgreich auf Landesebene dabei.

43 Gesellinnen und Gesellen aus den Landkreisen Freudenstadt, Reutlingen, Sigmaringen, Tübingen und Zollernalb hatten sich als jeweils Beste in ihren Berufen auf Kammerebene für die Landesausscheidung qualifiziert. 23 von ihnen erreichten schließlich einen Platz unter den ersten Drei. In diesem Jahr gab es zehn erste Plätze, acht zweite und fünf dritte Plätze.

Im Orgel- und Harmoniumbauhandwerk wurde der Sigmaringer Moritz Fleig erster Landessieger. Timothy Koller aus Sigmaringen wurde Zweiter beim Wettbewerb der technischen Modellbauer in der Fachrichtung Karosserie und Produktion. Holzbildhauerin Johanna Gräfin von Oppersdorff, die bei der Heimschule Kloster Wald ihre Ausbildung gemacht hat, wurde Zweite. Ebenfalls den zweiten Platz erreicht hat Simeon Engele aus Albstadt, der Land- und Baumaschinenmechatroniker bei Gebrüder Lorch GmbH & Co. in Trochtelfingen gelernt hat. Linda Specker aus Wald, Raumausstatterin bei Erwin Riegger Raumausstattung in Sigmaringen, hat Platz zwei erreicht.

Die zehn ersten Landessiegerinnen und -sieger kämpfen nun in den Wettbewerbsberufen Buchbinder, Drechsler, Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk (Bäckerei), Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk (Konditorei), Gerüstbauer, Kauffrau für Büromanagement, Metallbauer, Orgel- und Harmoniumbauer, Sattlerin und Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer um den Bundessieg.

Ein solcher Erfolg komme nicht von ungefähr, betont Hauptgeschäftsführer Joachim Eisert. „Die jungen Frauen und Männer haben Talent, Können und Einsatzbereitschaft unter Beweis gestellt. Das gute Abschneiden beim Landeswettbewerb bestätigt zugleich die engagierte Arbeit, die von Ausbildern und Unternehmern in den Betrieben geleistet wird.“

Beim parallel stattfindenden Wettbewerb „Die gute Form – Handwerker gestalten“, der in rund 40 Gewerken durchgeführt wird, sich alles um das anspruchsvolle Bearbeiten von Materialien und Formen und die ästhetische Qualität der Arbeiten der Junghandwerkerinnen und Junghandwerker. Holzbildhauerin Johanna Gräfin von Oppersdorff und Maßschneiderin Loretta Miehle bei der Heimschule Kloster Wald gehören dort zu den Preisträgerinnen.

Am Leistungswettbewerb teilnehmen können junge Handwerkerinnen und Handwerker, die ihre Abschluss- oder Gesellenprüfung in der Prüfungszeit Winter (Vorjahr) bis zum Sommer des Wettbewerbsjahres abgelegt haben und zum Zeitpunkt der Prüfung das 28. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Außerdem müssen sie im praktischen Teil der Gesellenprüfung die Note gut oder besser erreicht haben.

Insgesamt nehmen jährlich über 3000 Junghandwerkerinnen und Junghandwerker am Wettbewerb teil. Besonders erfolgreiche Teilnehmer haben die Chance auf ein Stipendium zur beruflichen Weiterbildung der Stiftung „Begabtenförderung berufliche Bildung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.

Die Schlussfeier des Leistungswettbewerbs findet am 9. Dezember in der Schwabenhalle der Messe Augsburg statt. Im Rahmen der Veranstaltung werden die diesjährigen Bundessiegerinnen und Bundessieger feierlich geehrt.