“Handwerker-Mafia” in der Region? Rohrreiniger haut betagtes Ehepaar übers Ohr

Ein verstopfter Abschluss an einem Samstagabend im August spült ein Seniorenpaar in die Hände von Handwerkern, die auf das schnelle Geld aus sind.

Da der Flaschner ihres Vertrauens nicht zu erreichen ist, sucht die Frau in den Gelben Seiten nach einem Ersatz-Handwerker. Angeblich soll er in Stetten am kalten Markt seine Werkstatt haben, doch die Frau wird nach Singen durchgestellt und vor Gericht stellt sich heraus, dass ein Strohmann aus Eschborn bei Frankfurt seine Finger im betrügerischen Spiel haben soll.

Drei Stunden Arbeit

Knapp drei Stunden benötigt der 32-jährige Mann, um die verstopften WC-Rohre vom Schmutz zu befreien. Ein Nachbar, der das betagte Ehepaar unterstützt, sagt: „Er hat zweimal die Spirale neigjagt und dann war das Rohr wieder frei.“

Als der Handwerker dem Ehepaar die Rechnung präsentierte und das Geld in bar haben wollte, schöpfte es Verdacht: 2510,68 sollte die Rohrreinigung kosten. Das Ehepaar übergab dem Handwerker eine Anzahlung in Höhe von 900 Euro und erstattete bei der Polizei Anzeige.

Eine Art Mafia

Vor dem Amtsgericht Sigmaringen wird deutlich, wie die Rohrreiniger-Mafia arbeitet: „Mein Mandant befand sich in einer Zwangslage, er wurde selbst ausgebeutet“, sagt sein Anwalt. Nicht der Singener Handwerker habe die Preise gemacht, sondern sie wurden ihm von einem Mittelsmann vorgegeben.

Der Strohmann besorgte die Kunden, in dem er im Internet und den Gelben Seiten inserierte, und den Anschein erweckte, es handle sich um seriöse Firmen in Wohnortnähe der Kunden.

Drahtzieher besorgt die Kunden

Der Singener Handwerker musste dem Mittelsmann jede Rechnung schicken, sonst hätte er keine Aufträge mehr bekommen, so die Bedingungen. Für seine Dienste verlangte der Drahtzieher 50 Prozent Provision.

Ein Blick in die Gelben Seiten verrät: In Sigmaringen sind unter dem Suchwort „Rohrreinigung“ eine Handvoll Einträge zu finden. Eine Rohrreinigung Hofmann bietet einen 24-Stunden-Service an und wirbt in den Gelben Seiten gleich doppelt. Mit verschiedenen Logos und unterschiedlichen Handynummern.

Schon ein Blick auf die Internetseiten der Firma gibt Anlass zu Misstrauen. Entweder die Seite ist nicht erreichbar oder der Nutzer wird auf eine andere Seite weitergeleitet.

„Kunden sollen die Firma googlen, nach einem Handelsregistereintrag suchen oder sich die Bewertungen im Internet anschauen.“ Oberstaatsanwalt Gruhl

Unter Schlüsseldiensten oder Teppichreinigern gebe es ebenfalls schwarze Schafe, sagt Oberstaatsanwalt Gruhl. Auch im Notfall rät er zu einer kurzen Internetrecherche. „Kunden sollen die Firma googlen, nach einem Handelsregistereintrag suchen oder sich die Bewertungen im Internet anschauen.“

Trotz Notlage würden sich die fünf Minuten auszahlen, die man in eine Recherche investiere, so Gruhl. Lokale Sigmaringer Flaschnerbetriebe zeigt der Eintrag in den Gelben Seiten übrigens nicht an. Im Zweifel sollten sich Kunden an Betriebe vor Ort wenden.

Zum Teil happige Zuschläge

Sie verlangen am Abend oder am Wochenende Zuschläge, aber sie fallen im Vergleich zu unseriösen Handwerkern deutlich niedriger aus: Eine Recherche der Polizei ergab, dass ein Stettener Betrieb für dieselben Reinigungsarbeiten knapp 700 Euro verlangt hätte, also ein Viertel des vom Singener Handwerker berechneten Betrags.

Um herauszufinden, welche Rechnungssumme angemessen gewesen wäre, hätte das Amtsgericht einen Sachverständigen beauftragen müssen. „Abend- oder Wochenendzuschläge sind in der Branche durchaus üblich“, so die Einschätzung des Oberstaatsanwalts. Zum Teil werden je nach Uhrzeit und Wochentag Zuschläge zwischen 50 und 100 Prozent fällig. Das Gericht hätte den gesamten Arbeitsvorgang rekonstruieren müssen.

So hoch fällt die Strafe aus

Diese Arbeit wollte sich Richterin Kristina Selig sparen und ging deshalb auf den Vorschlag der Staatsanwaltschaft ein, das Verfahren nach Paragraf 153 a des Strafgesetzbuches einzustellen, wenn der Angeklagte eine Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro bezahlt.

Für den 32-jährigen Handwerker hat sich der Einspruch gegen den Strafbefehl damit gelohnt, denn ursprünglich hätte er wegen Wuchers eine Strafe in Höhe von rund 7200 Euro bezahlen sollen, 180 Tagessätze à 40 Euro.

„Die Sache ist Schnee von gestern, mein Mandant arbeitet jetzt auf eigene Rechnung und ist nicht mehr abhängig“, sagt sein Rechtsanwalt. „Ich bezahle die Strafe auf jeden Fall“, kündigt der Angeklagte an.

Was passiert mit dem Drahtzieher?

Und was ist mit dem Drahtzieher? In einem ähnlich gelagerten Fall ist er zu einer Geldstrafe in Höhe von knapp 11.000 Euro verurteilt worden. Mit dieser Strafe ist auch der Sigmaringer Fall abgegolten, sagt der Leitende Oberstaatsanwalt Jens Gruhl, deshalb ermittelte die Hechinger Behörde nicht weiter gegen ihn.

Das betagte Ehepaar hatte übrigens Glück im Unglück: Da es Anzeige erstattete, musste es die offenen rund 1600 Euro nicht begleichen.