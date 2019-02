Handelsverband will Sig-Bon beleben

Es ist beinahe von der Bildfläche verschwunden und soll deshalb Stück für Stück wiederbelebt werden: das Rabattsystem des Sigmaringer Einzelhandels, der sogenannte Sig-Bon. In seiner jüngsten Sitzung hat der Vorstand des Handels- und Gewerbevereins beschlossen, das bestehende Bonsystem weiterzuführen. Neu ist, dass die Händler künftig den Sig-Parkbon direkt an die Kunden ausgeben können. Ab einem Einkauf in Höhe von 400 Euro erhalten Kunden den Parkbon, mit dem sie zwei Monate lang jeweils eine Stunde lang kostenlos parken dürfen.

Es gibt nur noch wenige Geschäfte in der Innenstadt, bei denen die Sig-Bons zu haben sind. Eines von ihnen ist die Buchhandlung Rabe an der Weingasse. Inhaber Joachim Greisle wird nicht müde, seinen Kunden die Bons anzubieten. „Unsere Kunden lieben den Sig-Bon. Sie lieben ihn, weil er so nostalgisch ist“, sagt der Buchhändler. Greisle würde den Sig-Bon noch besser finden, wenn ihn seine Kollegen flächendeckend anbieten würden. Dass ihre Zahl wieder steigt, ist ein Ziel des Handels- und Gewerbevereins.

Deshalb ist eine Umstellung auf ein digitales System angedacht. „Wir denken darüber nach“, sagt Matthias Eisele vom HGV-Vorstand, „weil ein digitales System zeitgemäß und zukunftsfähig ist“. Bei der Hauptversammlung im Mai soll die digitale Lösung vorgestellt werden. Zusammen mit der Ideenfabrik wird aktuell daran gearbeitet.

Aus den bestehenden Klebepunkten sollen künftig digitale Punkte werden, die übers Handy gesammelt werden können. Aktuell funktioniert der Sig-Bon so: Ab einem Einkauf in Höhe von zehn Euro gibt es einen Punkt. Wer 40 Punkte in einem Klebeheft beisammen hat, erhält einen Bonus in Höhe von fünf Euro oder eben das Sig-Parkticket. Bei einem größeren Einkauf – empfohlen wird eine Summe von 400 Euro – erhält es der Kunde direkt im Laden.

Eine Stunde kostenlos parken

In Verbindung mit einer Parkscheibe kann damit in der gesamten Innenstadt eine Stunde lang kostenlos geparkt werden. Der Park-Bon ist zwei Monate lang gültig. Bislang wird der Park-Bon nur im Bürgerbüro ausgegeben. Ab sofort erhalten Kunden ihn auch in den teilnehmenden Geschäften direkt. Die Stadtverwaltung trägt diese Idee mit.

Joachim Greisle von der Buchhandlung Rabe hofft darauf, dass der Sig-Bon durch den Vorstandsbeschluss Rückenwind bekommt. Nicht nur er – auch seine Kunden finden das Rabattsystem gut. „Neun von zehn unserer Kunden sammeln den Sig-Bon.“ Doch oft werden die Heftchen nicht voll, weil der Kunde anderswo leer ausgeht.