Handbremse vergessen: Toyota kracht gegen Dacia

Führerlos ist am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr in der Sigmaringer Hohenzollernstraße ein Auto gegen einen anderen geparkten Wagen gekracht. Darüber informiert die Polizei am Mittwoch. Der Besitzer hatte den Toyota in einer abschüssigen Parkbucht abgestellt und nicht gegen das Wegrollen gesichert. Das Auto rollte daraufhin über die Straße und knallte mit der Front gegen einen gegenüber geparkten Dacia. Insgesamt entstand laut Polizei ein Schaden von 10 000 Euro.