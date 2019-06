Handballneulinge treten erstmals bei Turnier an

Die Handballneulinge des Turnerbundes Sigmaringen und des Turn- und Sportvereins Sigmaringendorf sind zu ihren ersten Handballspielen im Rahmen eines Qualifizierungsturniers in Meßstetten angetreten. Bei diesem Turnier mussten alle Mannschaften mitspielen, die erstmals in dieser Altersklasse in der Saison 2019/2020 an Meisterschaftsspielen teilnehmen wollen.

Erster Gegner war die Mannschaft das Gastgebers HSG Hossingen-Meßstetten. Diese Mannschaft spielt schon seit zwei Jahren als F-Jugend zusammen 1:11 verloren die Spieler von der Donau. So galt es für das Trainerteam Noemi Sarkadi und Stefan Trossen die Mannschaft für das nächste Spiel wieder aufzubauen. In diesem Spiel ging es gegen die JSG Balingen-Weilstetten. Die Mannschaft hatte sich nach den Erfahrungen aus dem ersten Spiel auf die Spielweise eingestellt und wehrte sich wacker gegen eine Niederlage. Auch dieses Spiel ging mit 5:8 verloren. Im nächsten Spiel war der Wurm drin. Eine Auszeit und eine Halbzeit gab es bei der Spielzeit von 15 Minuten nicht. Daher war ein Einwirken auf die ganze Mannschaft nicht möglich. Es gab gegen die HSG Neckartal eine weitere Niederlage mit 1:11.

Gegen die HSG Rietheim Weilheim gab es vom Trainergespann die Vorgabe, den Gegner nicht gleich an der Mittellinie mit Manndeckung zu empfangen, sondern die HSGler erst etwa sechs Meter hinter der Mittellinie anzugreifen. Dies setzte die Mannschaft in den ersten zehn Minuten um und lag dann mit 4:1 in Führung. In den letzten fünf Minuten musste ein weiteres Tor hingenommen werden während die Donautaler mit dem nächsten Gegenangriff das Tor zum 5:2-Entstand warfen. Zusätzlich zu den Spielen war ein Hindernisparcours aufgebaut, den alle Spieler bewältigen mussten.

Die Mannschaft kam auf den achten Platz und wird durch den Handballbezirk in eine leistungsmäßig entsprechende Gruppe für die Hallenrunde 2019/2020 eingeteilt. Die Runde beginnt nach den Sommerferien. Es spielten: Jonathan Dürr, Alexander Kropf, Julian Kuhn, Hendrik Müller, Annabell Ortlieb, Mark Sarkadi, Simon Speidel und David Szel.