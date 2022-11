Handball-Grundschulaktionstag Geschwister Scholl Schule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Grundschulaktionstag des Deutschen Handballbundes (DHB) fand in diesem Jahr erstmals gemeinsam mit allen seinen Landesverbänden statt. Am Freitag, 18. November, war es in Baden-Württemberg soweit und es herrschte „Großkampftag“ an den Grundschulen.

Auch in Sigmaringen hatten sich 53 Schülerinnen und Schüler beteiligt, die von den Mitgliedern der Handballabteilung der HSG Sigmaringen/Sigmaringendorf Laucherthal, bestehend aus dem Turnerbund Sigmaringen und dem TSV Sigmaringendorf, betreut wurden. Ansprechpartnerin an der Schule war Frau Kühn, die bei Vorbereitung und Durchführung mit weiteren Lehrkräften der Schule tatkräftig unterstützte.

Deutschlandweit nahmen am Grundschulaktionstag rund 200.000 Kinder aus über 2.200 Grundschulen teil. In Baden-Württemberg, wo der Aktionstag mittlerweile zum zwölften Mal durchgeführt wurde, hatten sich etwa 30.000 Schülerinnen und Schüler aus 550 Schulen angemeldet.

Neu war, dass die Kinder in diesem Jahr mit dem Hanniball-Pass (benannt nach dem DHB-Maskottchen) fünf Übungen durchliefen, bei denen die koordinativen, technischen und athletischen Fertigkeiten der Kinder überprüft und gleichzeitig geschult wurden. Diese Übungen kamen aus den Bereichen Werfen und Fangen, Koordination, Schnelligkeit, Zielwerfen sowie Prellen. Die Sigmaringer Schülerinnen und Schüler waren mit Freude und Engagement dabei, sodass viele Medaillen vergeben werden konnten. Die Stationen waren von Schülern des Hohenzollerngymnasiums und von Handballerinnen des TB Sigmaringen besetzt. Ein Dankeschön daher an die Leitung des Hohenzollerngymnasiums für die Abstellung der Schüler.

Der Grundschulaktionstag ist im „Ländle“ der erste Aufschlag für Vereine in Schulen. „Er entwickelte sich im Laufe der Jahre zum Vorbild für andere Landesverbände und auch den DHB“, unterstreicht Artschwager, der Präsident des Handballverbandes Würrtemberg.

Engagierte Vereine können, darauf aufbauend, mit ihren ortsansässigen Schulen und deren dritten und vierten Klassen an der Grundschulliga teilnehmen. Das inzwischen gemeinsame Projekt der Handballverbände aus Baden, Südbaden und Württemberg ist mittlerweile auch in den weltgrößten Schulsportwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ integriert.