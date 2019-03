Hallenbad Laiz: Der Badebetrieb soll weitergehen

Die Stadtwerke möchten die defekte Chloranlage im Laizer Hallenbad reparieren. Dies gab Stadtbaumeister Thomas Exler in der Sitzung des Gemeinderats am Mittwochabend bekannt. Am Tag zuvor hatte die Stadtverwaltumg noch offen gelassen, ob und in welcher Form eine Reparatur der Anlage möglich ist. Nach Angaben des Stadtbaumeisters liegt für die Reparatur der Chloranlage ein Angebot in Höhe von 13 000 Euro (netto) vor. Nach derzeitigem Stand werde die Reparatur zwischen fünf und sechs Wochen dauern. Wie berichtet, gibt es im Lehrschwimmbecken, das zwölf Meter lang ist, zusätzlich zur defekten Chloranlage einen Legionellenbefall im Duschbereich. Die Leitungen seien bereits entleert worden, nun sollen sie durchgespült werden.