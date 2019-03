Hallenbad: DLRG macht Druck

Die DLRG-Ortsgruppe in Sigmaringen möchte, dass die Diskussion um das Hallenbad in Sigmaringen wieder Fahrt aufnimmt. In der Hauptversammlung am vergangenen Freitag ist ein Antrag angenommen worden, in dem es heißt, dass sich der Vorstand klar für das Hallenbad positionieren soll. Zudem sind am Samstag am Vier-Jahres-Zeiten-Brunnen Unterschriften gesammelt worden. Deutschlandweit läuft momentan eine Petition, in der es darum geht, die Schließung von Hallenbädern insgesamt zu verhindern.

„Seit 2000 sind im Durchschnitt jedes Jahr 80 Bäder geschlossen worden. Diese Entwicklung muss endlich ein Ende haben“, wird der Präsident der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Achim Haag, zitiert. Die Folge seien häufig: ein Aufnahmestopp in der Seepferdchen-Ausbildung und lange Wartezeiten bei den Schwimmkursen zur Erlangung eines Jugendschwimmabzeichens.

Um dem Trend entgegenzuwirken, hat die DLRG deutschlandweit die Petition für den Erhalt von Schwimmbädern gestartet. Rund 67 000 Unterstützer gibt es im ganzen Land bereits. Damit ist erreicht, dass sich der Bundestag mit der Petition beschäftigen muss. In Sigmaringen kamen noch einmal rund 340 Unterschriften hinzu.

In der DLRG haben viele Mitglieder die Befürchtung, dass auch in Sigmaringen die maroden Lehrschwimmbecken geschlossen werden müssen, bevor ein neues Hallenbad gebaut worden ist.

Aktuell geschieht wenig. Der Gemeinderat will im kommenden Jahr überlegen, ob er das Hallenbad in den Haushaltsplan aufnimmt und damit Geld für die Planungen bereitstellt. Die DLRG will das ihre dazu beitragen, dass das Bad nicht in Vergessenheit gerät. „Unser Vorstand will versuchen, die Bürgerinitiative wiederzubeleben. Er wird probieren, ihre Arbeit zu unterstützen“, sagt Vorsitzender Jürgen Keller. Eine Forderung der DLRG an die Stadt ist, in Sachen Hallenbad auf dem Laufenden gehalten zu werden. Die Ortsgruppe würde ihre Erfahrungen einbringen, denn sie ist in vielen Bädern unterwegs, um Wettkämpfe zu absolvieren. Allein vier Meister für Bäderbetriebe gehören dem Verein an, der 280 Mitglieder hat.

Die DLRG möchte verhindern, dass Sigmaringen zu den etwa 25 Prozent der Kommunen in Deutschland gehört, in denen Grundschulen keinen Zugang mehr zu einem Schwimmbad haben. Zumindest in den kälteren Monaten, wenn das Freibad geschlossen hat, könnte dies passieren. Rund 60 Prozent der Zehnjährigen, so eine Forsa-Umfrage von 2017, sind keine sicheren Schwimmer. Tendenz steigend.