Halb so viele Patienten wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt

21 Patienten werden, Stand Freitag, im Krankenhaus in Sigmaringen wegen Covid-19 behandelt. Vier von ihnen befinden sich auf der Intensivstation und müssen beatmet werden, sagt Christine Neu, Interimsgeschäftsführerin der SRH-Kliniken im Kreis Sigmaringen. Das bedeutet, 17 Patienten befinden sich auf den Coronastationen. Kapazität hätte das Krankenhaus für 120 Patienten. Außerdem stehen elf Beatmungsplätze zur Verfügung. Wie von den Landtagsabgeordneten Klaus Burger (CDU) und Andrea-Bogner-Unden (Grüne) mitgeteilt, wird die Zahl der Beatmungsplätze um fünf erhöht. Bislang stehen zehn Geräte zur Beatmung von Covid-19-Patienten zur Verfügung. Im Laufe dieser Woche werden die Gerätschaften angeliefert, teilt das Büro der Abgeordneten Bogner-Unden mit.

Alle aktuell behandelten Patienten seien älter und haben mehrere Vorerkrankungen, so Neu. Das treffe auf alle bislang im Krankenhaus Sigmaringen aufgenommenen Corona-Patienten zu. Laut Neu sei in der vergangenen Woche erstmals eine Stagnation festzustellen gewesen. Rund 20 Patienten wurden behandelt, die Zahl veränderte sich kaum. „Auf der Spitze waren es 40 Covid-19-Patienten“, sagt Neu. Die Lage beruhige sich langsam, so ihr Eindruck, die Zahlen seien rückläufig.