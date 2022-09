Häcksler durchtrennt mehrere Finger

Gartenarbeit mit Folgen: Ein Mann hat bei der Arbeit mit einem Häcksler am Dienstagnachmittag mehrere Finger verloren. Wie die Feuerwehr Sigmaringen mitteilt, hatte es seinen Handschuh in den Häcksler gezogen und der Mann konnte seine rechte Hand nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen, weshalb mindestens zwei Finger abgetrennt wurden.

Der Rettungsdienst rief die Feuerwehr zur Hilfe, weil der Handschuh mit den Fingern noch im Häcksler steckte. Als die Feuerwehr mit dem Rüstwagen eintraf, war der Mann bereits ins Krankenhaus gebracht worden. Die Feuerwehr demontierte den Häcksler innerhalb weniger Minuten und übergab den Handschuh mit den Gliedmaßen an einen Mitarbeiter des Rettungsdienstes, der dem Mann ins Krankenhaus hinterherfuhr.

Ob die Finger wieder angenäht werden konnten, ist nicht bekannt. Da die Polizei nicht in den Einsatz involviert war, konnte sie keine Angaben machen.