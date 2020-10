Hacking ist einfacher als Bankraub – und jeder kann Opfer werden

Tobias Scheible ist Sicherheitsforscher und hat an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen Informatik studiert und anschließend in einer Werbeagentur in der Webentwicklung gearbeitet, wo er mit dem Thema IT-Sicherheit betraut war. 2012 kam Scheible zurück an die Hochschule, wo er sich in einem Forschungsprojekt mit IT-Sicherheit und Weiterbildung beschäftigte. Parallel dazu unterrichtete er im berufsbegleitenden Masterstudiengang digitale Forensik, den es seit 2010 an der Sigmaringer Hochschule gibt, seit 2016 unterrichtet er auch Bachelorstudenten der IT Security. Aktuell befasst er sich mit einem Forschungsprojekt zum Thema Smart Textiles, rund um Elektronik, die am Körper getragen wird. In seinem eigenen Unternehmen Scheible IT gibt er Workshops und Schult Unternehmer aber auch Privatpersonen. www.scheible.it