„Habe schon vor Jahren über eine Kandidatur nachgedacht“

Am 19. Juni will Sevim Günaydin bei der Kandidatenvorstellung der Stadt ihr Wahlprogramm präsentieren. Warum erst dann? „Ich hatte bislang kaum Zeit“, sagt sie. Im Interview mit Redakteurin Anna-Lena Buchmaier charakterisiert sie sich als ehrgeizig und bodenständig. Als mutig will sie hingegen nicht bezeichnet werden. Bis zur Bürgermeisterwahl am Sonntag, 1. Juli, stellen wir alle sieben Bewerber vor.

Wer sind Sie?

„Ich möchte nicht auf meinen Lebenslauf eingehen, ich mache mir nicht viel aus Selbstdarstellung und ich möchte auch nicht zu viel Privates preisgeben. Ich würde mich für jeden einsetzen und keinen im Stich lassen“, sagt sie. Günaydin ist gebürtige Türkin, 55 Jahre alt und betreibt das Luxor in Sigmaringen, ist verheiratet und hat einen Sohn. Aufgewachsen ist sie in Meßkirch.

Was qualifiziert sie für das Bürgermeisteramt?

Seit 20 Jahren ist Günaydin selbstständig, was Ehrgeiz und Elan voraussetze. „Ich arbeite in der Gastronomie, eine undankbare Branche. Ich gebe immer 120 Prozent, ich bin eine Kämpferin“, sagt die Kandidatin. „Ich bin belastbar und wachse mit den Aufgaben. Ich habe keine Angst vor Veränderungen.“ Nur Veränderungen brächten die Stadt weiter. „Ich will, dass sich die Leute öffnen, dass sich ein schöneres Miteinander ergibt“, so die 55-Jährige. Wie genau sie das erreichen will, bleibt unklar.

Warum wollen Sie gerade in Sigmaringen Bürgermeisterin werden?

„Sigmaringen ist meine Wahlheimat, ich bin hier fest verwurzelt – mein Sohn geht hier zur Schule. Ich werde in Sigmaringen sterben. Ich liebe diese Stadt. Ich will hier Bewegung reinbringen, gerade für Familien und die Jugend.“ Konkreter will sie sich, wie auch schon bei der Talk-Runde, nicht zu ihren Vorhaben äußern. Günaydin würde sich in keiner anderen Stadt bewerben. „Über eine Kandidatur habe ich schon vor Jahren nachgedacht, bei der Verabschiedung von Bürgermeister Wolfgang Gerstner, den mochte ich sehr. Ich hab mich in der Stadthalle umgesehen und gedacht: Die Leute, die dort sitzen, das ist doch nicht ein Querschnitt durch die Stadt. Da fehlt die Jugend. Da kam es mir zum ersten Mal in den Sinn, mich zu bewerben“, sagt die Gastronomin. Damals hätte sie sich aber für ein Kind entschieden. Jetzt passe die Kandidatur zu ihrer Lebenssituation.

Was für ein Mensch sind Sie?

„Ich bin in erster Linie sozial, schlagfertig und bodenständig. Ich will Bürgern auf Augenhöhe begegnen“, sagt die Gastronomin, die sich außerdem als selbstbewusst und ausdauernd beschreibt. „Mein Mann bewundert an mir, dass ich meine Ziele nie aufgebe.“ Viele hätten ihr im Nachgang zur Talkrunde der „Schwäbischen Zeitung“ vergangene Woche (wir berichteten) gesagt, sie sei mutig, sich auf der Bühne zu präsentieren. „Das ist doch das falsche Wort!“, ärgert sich die 55-Jährige. „Ich sage doch auch nicht zu meinem Sohn ,du bist mutig’, wenn er ein Diktat schreiben muss. Ich bin doch nicht auf diesen Felsen geklettert, um mich von ihm herunterzustürzen.“