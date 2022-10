Haarprojekt Schmauder ehrt Mitarbeiterin

Im Sigmaringer Friseursalon Haarprojekt gab es im Oktober nochmals Grund zu feiern, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung anmerkt. Grund dafür ist, dass Friseurmeisterin Ingrid Bayer seit 20 Jahren erfolgreich bei Andreas Schmauder arbeitet.

Als Stellvertreterin tätig

Vor der Geburt ihres Sohnes hat sie die Filiale in der Georg-Zimmerer-Straße geleitet und war über viele Jahre als Stellvertreterin von Schmauder maßgeblich an der Entwicklung des Unternehmens beteiligt. Als Mutter ist sie nun in Teilzeit in der Filiale am Leopoldplatz für ihre Kunden im Einsatz, heißt es in der Mitteilung weiter.

Gefeiert wurde am vergangenen Wochenende mit dem gesamten Team. Nach einer gemeinsamen Wanderung ging es anschließend in ein Restaurant. Der Chef überreichte der Jubilarin Blumen und ein Geschenk sowie die Ehrenurkunde der Handwerkskammer Reutlingen.

Entscheidung für Sigmaringen

Eher unfreiwillig hat sich Bayer direkt nach der Meisterschule bei Andreas Schmauder beworben, denn eigentlich wollte sie damals lieber in Konstanz oder Ravensburg arbeiten, erinnert sich die Meisterin.

Nach einem Vorstellungsgespräch, das beiden in lustiger Erinnerung blieb, hat sie sich für die Arbeitsstelle in Sigmaringen entschieden und „es besteht Einigkeit, dass die harmonische Zusammenarbeit noch bis zur Rente fortgesetzt werden soll“, geht aus der Mitteilung hervor.