Haare aus Sigmaringer Salon reinigen Seen und Meere in aller Welt

Bis vor wenigen Wochen sind Haarreste in Nevin Schmauders Sigmaringer Friseursalon einfach im Müll gelandet. Jetzt tragen sie dazu bei, Meere und Seen in aller Welt zu reinigen.

Wie Schmauder mitteilt, kooperiert sie dafür mit dem Projekt „Hair Help the Oceans“. Denn nicht aus allen Haaren lassen sich noch Perücken fertigen. Weil Haare aber von Natur aus wasserunlösliche Materialien aufsaugen und an sich binden, eignen sie sich als Reinigungsmittel gegen Verschmutzungen wie Öl, Benzin und Sonnenmilchreste in Gewässern.

Dafür sammelt Nevin Schmauder die abgeschnittenen Haare inzwischen in Papiertüten. Später werden sie zu Rollen und Filzmatten verarbeitet, die in verschmutzten Gewässern eingesetzt werden. Nachdem die Haare möglichst viel Öl aus dem Wasser gezogen haben, werden sie gereinigt und sind noch bis zu achtmal wiederverwendbar.