„Höhle der Löwen“ im kleinen Stil

Nahezu jedem ist die Sendung „Die Höhle der Löwen“ ein Begriff: Gründer stellen ihre Ideen vor und suchen im Fernsehen nach Investoren. Im kleineren Stil findet ein solches Event jetzt auch in Sigmaringen statt. Beim sogenannten Elevator Pitch an der Hochschule präsentieren am Mittwoch, 6. November, bekommen Jungunternehmer und Gründungsinteressierte die Möglichkeit, ihre Geschäftsidee einer hochkarätig besetzten Jury vorzustellen und wertvolle Unterstützung für ihr Start-up zu erhalten. Beginn ist um 14.45 Uhr auf der Empore in Gebäude 106.

Die School of Entrepreneurship der Hochschule veranstaltet den Pitch gemeinsam mit der IHK Bodensee-Oberschwaben und dem Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg. Er ist eingebettet in den Gründer- und Jungunternehmertag der IHK, der mit vielen weiteren Vorträgen und Erfahrungsberichten zu Gründungsthemen und Start-ups aus der Region aufwartet.

Der Regional Cup Bodensee-Oberschwaben ist eine herausragende Gelegenheit für Jungunternehmer, Gründer und Gründungsinteressierte, die eigene Geschäftsidee, ein Social-Entrepreneurship-Projekt, ein neu entwickeltes Produkt oder ihr innerhalb der vergangenen drei Jahre gegründetes Unternehmen vorzustellen.

In einer dreiminütigen Kurzpräsentation können sie potenzielle Kunden, Unterstützer oder Investoren finden. Pitch-Teilnehmer haben die Chance auf wertvolle Geldpreise oder den Publikumspreis und schaffen es vielleicht sogar, sich einen Startplatz für das Landesfinale in Stuttgart zu sichern. Dort winken den Gewinnern hohe Geldpreise und weitere Unterstützungsleistungen.

Die Teilnahme am Pitch ist kostenlos und steht jedermann offen. Bewerber können an einem kostenlosen Vorbereitungstraining teilnehmen.