Hängebrücke wird deutlich teurer

Mit einer Mehrheit von 23 Ja- zu drei Neinstimmen hat der Sigmaringer Gemeinderat beschlossen, trotz zu erwartender erheblicher Mehrkosten die für die Gartenschau im Jahr 2013 in sigmaringen vorgesehene Hängebrücke zwischen Festplatz und Jugendfreizeitbereich über die donau zu bauen. Bedenken wegen der eingeschränkten Nutzungsfähigkeit, die nicht allen Bürgern den Gebrauch der Brücke erlaubt, wurden von der Mehrheit der Ratsmitglieder nicht akzeptiert.

Die Brücke ist ein wichtiger Bestandteil des vom Büro Adam in Potsdam ausgearbeiteten Gartenschauplans und erfüllt hier auch eine zentrale Funktion im Rundewegekonzept, das mehrere Überquerungen der Donau vorsieht. Die Daueranlage Jugendfreizeitbereich gegenüber von Fest- und Campingplatz gelegen, wird damit direkt von der Stadtseite aus angeschlossen.

In den Berechnungen des Büros Adam sollte diese Brücke mit 255 000 Euro zu Buche schlagen. Allerdings hat sich inzwischen die Weltmarktlage beim Stahlpreis deutlich geändert, so dass die Stadtverwaltung mit Mehrkosten in Höhe von knapp 70 000 Euro rechnet Fritz Schulz (FW) macht die Sachlage klar: „Alte, Rollstuhlfahrer und Leute mit Kinderwagen können den Rundweg über die Brücke nicht benutzen und auch mit dem Fahrrad kann man nicht darüberfahren“, betonte Schulz und erklärte, er lehne das Projekt so ab. Andere Räte stehen zur Planung und wollen das Gartenschaukonzept nicht aufweichen.