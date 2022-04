Gutensteiner spenden für Menschen vor Ort

Die „Aktion Kilo“ des katholischen Dekanats Sigmaringen-Meßkirch und des Caritasverbandes Sigmaringen-Meßkirch hat auch in diesem Jahr großen Zuspruch aus der Bevölkerung erhalten.

Bei dieser Maßnahme, bei der gebeten wird, ein Kilo mehr zu kaufen, werden haltbare Lebensmittel und Drogerieartikel gesammelt, um sie hilfsbedürftigen Menschen im Dekanat zukommen zu lassen. Vom 26. März bis 3. April konnten die Sachspenden in den Kirchen abgelegt werden.

In Gutenstein nahmen sich das Gemeindeteam und die Ministranten der Sache an. Bernhard Gruber legte mit seiner Tochter Lilly, einer Ministrantin, seine Spenden in der St. Gallus-Kirche ab und sagte: „Ich bringe gerne etwas, weil es auch hier in der Region bedürftige Menschen gibt. Toll, dass für andere Menschen gespendet wird und nicht nur an sein nächstes, neues Handy gedacht wird.“