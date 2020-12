Gutensteiner Krippenspiel im Internet

Auch wenn dieses Jahr alles anders war und die Gutensteiner auf das Krippenspiel in der Kirche oder die Stallweihnacht verzichten mussten, haben sich die Verantwortlichen etwas einfallen lassen. Der Liturgiekreis und das Gemeindeteam entschieden sich für eine Online-Version, um wenigstens in dieser Form miteinander verbunden zu sein. Deshalb kann die Krippenfeier noch bis Dreikönig als Video auf youtube angeschaut werden. Es war geplant, die Szenen eines Hirtenlieds mit den Kindergartenkindern zu spielen. Da der Kindergarten aber wegen der Pandemie vorübergehend schließen musste, sind die Eltern aktiv geworden und haben mit Katja und Bernhard Gruber und Karin Mühlhans vom Gemeindeteam die Kleinen auf ihren Auftritt gut vorbereitet.

Franz Gnant führt als Regisseur in das Krippenspiel ein. Die zwischengeschalteten Aufnahmen stammen von der Weihnachtskrippe in der Sankt-Gallus-Kirche, die Josef Dold und Werner Beck aufgebaut hatten. Winterliche Landschaftsbilder aus Gutenstein stellten Klaus-Peter Bürkle, Ralph Fischer, Franz Gnant und Michael Löffler zur Verfügung. Für die musikalische Umrahmung sorgen Werner Beck mit dem Akkordeon, Thomas Güttinger mit der Gitarre, Jutta Rösch auf der Querflöte und Kantorin Yvonne Dreher aus Laiz an der Orgel. Teile der Weihnachtsgeschichte lesen Ralph Fischer, Franz Gnant und Bernhard Gruber. Grußworte spricht Pfarrer Michael Dulik.

Zahlreiche und überaus positive Rückmeldungen habe es gegeben, berichtete Katja Gruber. Der Opa eines mitspielenden Kindes aus Mannheim habe sich mit den Worten gemeldet: „Das ist dieses Jahr das tollste Geschenk.“