Gutenstein feiert Advent

Das Thermometer zeigte minus fünf Grad an, dennoch fanden sich zahlreiche Besucher im Pfarrgarten ein, um gemeinsam den Advent zu feiern. Sie scharten sich bei Punsch und Glühwein, bei Zopfbrot und roten Würsten um das wärmende Lagerfeuer und um die Wärme spendenden Schwedenfeuer und konnten neben einem hell erleuchteten Tannenbaum in entspannter Atmosphäre bei netten Gesprächen eine besinnliche Zeit verbringen.

Mit festlichen Weisen unterhielten die Donautäler Alphornbläser. Danach formierte sich die Musikkapelle mit ihren Instrumenten, räumte aber kurze Zeit später wieder den Platz. „Die Temperatur ist zu tief, ein Spielen ist nicht möglich“, informierte Vorsitzender Thomas Amann die Besucher. „Die Ventile der Blechblasinstrumente wie auch der Zug meiner Posaune sind eingefroren. Selbst der Musikverein kann die Physik nicht überwinden“, ergänzte Amann.

Für den mit Fieber im Bett liegenden Ortsvorsteher begrüßte seine Stellvertreterin Karin Mühlhans die Besucher „bei toller Stimmung und tollem Wetter“ und nach dem Ausfall der Musikkapelle sangen die Anwesenden spontan „Wir sagen euch an, den lieben Advent.“ Die Bewirtung lag in den Händen des Musikvereins, unterstützt durch den Fischereiverein. Zuvor gab es in der St. Gallus Kirche einen Impuls zur Dorfweihnacht.

Der Liturgiekreis stellte die drei Weisen aus dem Morgenland in den Mittelpunkt, die jetzt schon in der Kirche zu sehen waren, da sie echte adventliche Gestalten sind. Ausführlich wurden über die Gaben und über deren Bedeutung gesprochen, die die Weisen mitbringen, nämlich Gold, Weihrauch und Myrrhe, wie auch über den Stern, der eine wesentliche Rolle spielt. Die Kinder des Kindergartens beteiligten sich mit einem Sternentanz, bei dem alle Kirchenbesucher mit einbezogen wurden.