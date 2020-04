Gutenstein bekommt schnelleres Internet

Die Stadt Sigmaringen baut als eine der 41 kommunalen Gesellschafter innerhalb der Breitbandgesellschaft im Landkreis Sigmaringen (BLS) im Ortsteil Gutenstein eine moderne Glasfaserinfrastruktur auf. Von Meßkirch kommend führt die Verkabelung zum Anschlusspunkt Langenhart beim Wasserhochbehälter und entlang des Gemeindeverbindungswegs Richtung Thiergarten. Auf Höhe des Gewanns „Brucksteig“ zweigt die Rohrleitung ab Richtung Gutenstein ab und führt über den Schlossweg zum Kabelverzweiger beim Bürgerhaus.

Durch den angestrebten FTTC-Ausbau (Fiber to the Curb), können dann die Anwohner aus der Gemeinde Gutenstein, die an dem ausgebauten Kabelverzweiger der Telekom angeschlossen sind, über ihr bestehendes Kupferkabel von höheren Bandbreiten profitieren. Die Baumaßnahme mit der Verlegung von Leerrohren ist bereits fortgeschritten und hat den Schlossweg erreicht. In dieser Straße würden Anschlüsse zu den einzelnen Grundstücken beidseitig bis zum Ende der Bordsteine für den nächsten Schritt, Glasfaser bis ins Haus (FTTB, also Fiber to the Building), vorgestreckt, erklärte Burghard Vogler vom Marketing und Vertrieb der BLS. Danach werde das Glasfaserkabel in die vier Kilometer Leerrohre eingeblasen. Anschließend müsse die Technik aufgebaut werden, beim Bürgerhaus sollen ein Multifunktionsgehäuse erstellt werden.

Parallel zu den Bauarbeiten erfolgen die Vorbereitungen für die Installation der aktiven Technik durch den Netzbetreiber NetCom BW. Die Erschließung der einzelnen Straßen, so Burghard Vogler, werde peu à peu in den nächsten Jahren erfolgen. Bei Straßenrenovierungen, bei dem Verlegen von Erdkabeln oder bei der Erschließung neuer Baugebiete. Sigmaringen erhalte für die Anbindung von Gutenstein an das schnelle Internet eine Unterstützung aus dem Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg. Diplomingenieur Francois Mbenda vom Sigmaringer Ingenierbüro Langenbach, das zuständig für die Planung und Überwachung ist, sagte, die Leitung werde in diesem Jahr weitergeführt bis Thiergarten. Die Einwohner werden nach der Baumaßnahme im Zuge einer Informationsveranstaltung über das weitere Vorgehen informiert.