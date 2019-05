Von Schwäbische Zeitung

Die Ursache für den vermeintlichen Gasaustritt in Sigmaringendorf, der am Freitagabend einen größeren Feuerwehr- und Rettungseinsatz ausgelöst hat, hat sich am Ende als Heizungsdefekt entpuppt.

Ein junges Elternpaar im Alter von 20 Jahren nahm in seiner Wohnung in dem betroffenen Mehrfamilienhaus in der Weißhanstraße am frühen Freitagabend einen seltsamen Verbrennungsgeruch wahr. Beim Überprüfen der Gastherme stellten die beiden einen Defekt fest, sodass von einem Gasaustritt ausgegangen werden musste.