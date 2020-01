Gute Platzierungen für TSG

Der 36. Sigmaringer Silvesterlauf hat bei herrlichem Wetter insgesamt 1252 Teilnehmer in die Donaustadt gelockt. In den einzelnen Altersklassen starteten auch zwölf Leichtathleten der TSG Ehingen und erzielten teilweise hervorragende Platzierungen. Im Zehn-Kilometer-Lauf der Masterklasse erkämpfte sich Rose Zdebik Platz eins vor Anita Böckheler auf Platz drei. In den entsprechenden Altersklassen erreichten Alexander Härdtner den dritten Platz von 51 Startern dieser Altersklasse, Philip Hilker Platz acht von 49 Startern, Peter Zdebik Platz acht von 55 Startern, Steffen Reuther Platz 19 von 48 Startern und Johannes Hilker Platz 30 von 51 Startern. Den Hobbylauf über fünf Kilometer bestritten erfolgreich Christine Hilker, Gudrun Reuther, Jürgen Fieder, Tobias Böckheler und Noah Hilker.