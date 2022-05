Die Verkehrswacht bietet im Mai wieder Verkehrssicherheitstrainings für Motorradfahrer an. Diese werden für junge Fahrer vom Arbeitskreis Verkehrssicherheit des Landkreises Sigmaringen mit 30 Euro gefördert, schreibt das Landratsamt.

Julian Ziegler, der den Arbeitskreis leitet, berichtet: „Junge Erwachsene haben neben Rentnern die höchste Unfallbelastung im Straßenverkehr. Und gerade auf dem Motorrad können kleine Fehler drastische Konsequenzen für die Fahrer habe.“ Der Arbeitskreis mit Vertretern der Polizei, der Kreisverkehrswacht und dem DRK will deshalb Fahrer unter 25 mit einem Motorradführerschein daher bestärken, gut und sicher im Sattel zu sitzen.

An den letzten beiden Mai-Wochenenden, vom 21. und 22. Mai, sowie vom 28. und 29. Mai, werden jeweils Sicherheitstrainings in Stetten a. k. M. an der Albkaserne ab 8.30 Uhr stattfinden. Trainerinnen und Trainer der Kreisverkehrswacht Sigmaringen e.V. vermitteln Verkehrssicherheitsaspekte in Theorie und vor allem Praxis. Teilnehmen kann gegen eine Gebühr von 100 Euro jeder mit Motorrad- und Rollerfahrerlaubnis (Klasse A, A1 oder AM), einem eigenen Motorrad und geeigneter Motorrad-Schutzbekleidung. Junge Fahrer, vor der Vollendung des 25 Lebensjahres und Hauptwohnsitz im Landkreis Sigmaringen, zahlen durch die Förderung nur 70 Euro.

Wer sich bei den bewusst gewagten Fahrmanövern um die Unversehrtheit seiner Maschine sorgt, kann für einen Mehrpreis von 20 Euro eine Vollkasko-Versicherung mit einer Selbstbeteiligung im Schadensfall von 300 Euro

Bei Interesse können Sie sich per Mail unter info@sicherheitstraining-motorrad-sig.de anmelden.