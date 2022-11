Gut bei der Stromerzeugung, weniger gut bei Wärme

Walter Göppel, Geschäftsführer der Energieagentur Ravensburg, hat in seinem Vortrag beim BUND Sigmaringen deutlich gemacht, dass jede eingesparte Kilowattstunde Strom bzw. Wärmeenergie dabei helfe, ein Stück weiter aus der Abhängigkeit von russischen und anderen Gaslieferungen herauszukommen. Die Einsparungen seien Schritte zur notwendigen Klimaneutralität. Der BUND-Vorsitzende Gerhard Stumpp verfasste zu Göppels Vortrag eine Pressemitteilung.

Zunächst hielt der Referent fest, dass der Erdgasanteil bei der Wärmeversorgung im Landkreis Sigmaringen bei rund 52 Prozent liege und damit sehr hoch sei.

Die neuen Bundesverordnungen zu Höchsttemperaturen in öffentlichen Räumen und Maßnahmen zur Energieeinsparung in Unternehmen sollen dazu beitragen, den Gasbedarf um mindestens 20 Prozent zu verringern. Im Bereich der regenerativen Stromerzeugung stehe der Landkreis vergleichsweise gut da. Etwa 74 Prozent des Strombedarfs werde regenerativ erzeugt. Allerdings betrage die regenerative Wärmeabdeckung lediglich rund 21 Prozent. Hier bestehe noch großer Handlungsbedarf, etwa über den Bau von Nahwärmenetzen wie in Bad Waldsee.

Zu den Einsparpotenzialen beim Heizen der einzelnen Bürger gehörten unter anderem das richtige Einstellen von Umwälzpumpen (nicht unbedingt Stufe 3), die Dämmung von Rohren und Armaturen, die angepasste Einstellung von Zeitschaltuhren sowie der Einbezug von Solaranlagen.

Der Referent nahm auch eine Priorisierung der Nutzung von Photovoltaik-Anlagen auf dem eigenen Dach vor. Er sehe die Eigennutzung des selbst erzeugten Stroms an erster Stelle, danach kämen das Aufladen eines Elektroautos, die Erzeugung von Warmwasser mithilfe eines Heizstabes und erst zuletzt die Batteriespeicherung oder Einspeisung des PV-Stroms ins öffentliche Netz.

Das Klimaschutzgesetz des Landes Baden-Württemberg sehe Klimaneutralität bis 2040 vor. Der öffentlichen Hand komme eine Vorbildfunktion zu. Dadurch würden sich auch die Kriterien zum Erreichen des Goldstandards beim European Energy-Award deutlich verschärfen, sagte Göppel laut der Pressemitteilung weiter.

Als vorbildlich erachtet der Fachmann das Bonusprogramm für energieeffizientes und nachhaltiges Bauen in Neubaugebieten der Stadt Leutkirch. Wer klimafreundlicher als der Mindeststandard und nachhaltig baue, bekomme einen Zuschuss von der Stadt.