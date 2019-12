Gullideckel trifft Automaten

Unbekannte Täter haben in der Nacht von auf Dienstag in der Fürst-Wilhelm-Straße gegenüber einer Gaststätte einen Gullideckel gegen einen Zigarettenautomaten geworfen. Dies teilt die Polizei am Mittwoch mit. Zeugen, die Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, zu informieren.