Gulasch verbrennt: Feuerwehr rückt aus

Die Feuerwehr Sigmaringen hat in der Nacht auf den Mittwoch gegen 3 Uhr zu einem Einsatz in die Gorheimer Straße ausrücken müssen. Ein 61-jähriger Mann hatte sich einen Topf mit Gulasch aufwärmen wollen, war dann jedoch auf dem Sofa fest eingeschlafen. Die Rauchentwicklung des verbrennenden Gulaschs bemerkte er nicht. Der beißende Geruch zog durch die Wohnungstür in den Hausflur und wurde von weiteren Mietern im ersten Obergeschoss bemerkt, die dann einen Notruf absetzten. Beim Eintreffen der Feuerwehr öffnete der überraschte Bewohner die Tür und konnte sich nach kurzer Nachfrage an sein Gulasch erinnern. Der verbrannte Topf wurde von einem Feuerwehrmann nach draußen gebracht. Nach einer Druckbelüftung war die Wohnung wieder bewohnbar. Personen wurden nicht verletzt, teilt di ePolizei mit.