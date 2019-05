Gruppen pilgern nach Oberschmeien

Der letzte Maitag war es und damit auch der letzte Tag der diesjährigen Veranstaltungsreihe der Musikkapelle Harmonie Oberschmeien rund um den Vatertag. Dafür ging es hoch her in Sigmaringens zweitkleinstem Stadtteil, zum 51. Vatertagstreffen fanden zahllose Besucher den Weg in den Ort.

Ob nun zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Auto, alle Besucher hatten nur ein Ziel: das Festzelt in Oberschmeiens Mitte. Musikapelle und Förderverein führten am Donnerstag eine über die Kreisgrenzen bekannte Tradition fort und luden zum Vatertagstreff. Während einige Gruppen bei bestem Wanderwetter mit Bollerwagen unterwegs waren, hatten andere ihre sonst landwirtschaftlich genutzten Fahrzeuge im Vatertagseinsatz.

Sprich: Im Traktoranhänger wurde kein Stroh oder Vieh transportiert, dort nahmen Gruppen an Bierzeltgarnituren Platz und ließen es sich gut gehen.

Spätestens kurz nach 12 Uhr hatte das Wirteteam in seinen knallgrünen T-Shirts alle Hände voll zu tun, denn Wanderer, Spaziergänger, Radler und Ausflügler stillten in und um das Festzelt Hunger und Durst. Auch die Plätze vor dem Zelt, vor dem Maibaum, waren rasch belegt, denn hin und wieder blitzte die Sonne aus der Wolkendecke. Dazu unterhielt die Kapelle des Musikvereins Regglisweiler mit Blasmusik und volkstümlichen Stimmungskrachern. Später übernahmen die Musikkapellen Ablach und Hausen am Andelsbach. Gute Stimmung war bei ihnen ebenso garantiert.