Das Repaircafé hat sich mittlerweile in Sigmaringen etabliert, genauso wie sich vor kurzer Zeit der Verein Solidarische Landwirtschaft (Solawi) gegründet hat. Beide Gruppierungen haben miteinander zu tun, denn sie entstammen einer Gruppe von Menschen, die sich vor einem knappen Jahr zum ersten Mal gefunden hat, heißt es in einer Pressemitteilung. Diese neun Menschen, trafen sich und gingen der Frage nach, was das gute Leben – im Sinne von wirklich nachhaltigen, zukunftsfähigem Leben – ausmacht und was es dazu braucht. Jetzt wollen sie einen neuen Verein gründen.

Gruppe trifft sich im Alten Schlachthof

Die Treffen fanden immer in den Räumen des Alten Schlachthofs statt. „Das Areal hat es der ganzen Gruppe angetan und uns inspiriert, auch so einen Ort zu schaffen“, sagen Silvie Marks und Elke Rädle laut der Mitteilung. Beide sind Teil der Gruppe „Soziokulturelles Zentrum“, die ein eigenes Konzept eines Zentrums für Kultur und Begegnung entwickelt und bei der Stadt vorgestellt hat.

Der kreative Ort soll neben einem selbstverwalteten Café, Kreativ-Werkstätten, Veranstaltungs- und Seminarräume, ein Programmkino, Kunst, Musik, und Co-Working-Spaces bieten. „Hier geht es nicht nur ums Konsumieren sondern um das selbst aktiv werden“, sagt Silvie Marks zu den Ideen und Elke Hilzinger, auch Teil der Gruppe, ergänzt: „Wir wollen damit mehr Lebensqualität für die Sigmaringer Bürger erreichen.“

Mehrheitsentscheide trennen Menschen, Konsensentscheidungen bringen sie zusammen. Rüdiger Sinn

Die Gesamtgruppe hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch keinen eindeutigen Namen, dieser sollte sich in einem langen Gruppenprozess im Konsens entscheiden. „Mehrheitsentscheide trennen Menschen, Konsensentscheidungen bringen sie zusammen“, so Rüdiger Sinn.. Aus diesem Namensfindungsprozess ging schließlich der Name „FairWandel SIG – Zukunft gemeinsam in die Hand nehmen“ hervor.

Neben der Namensfindung und der Entwicklung eines Leitbilds haben sich in den monatlichen Treffen auch Männer- und Frauenkreise (hier steht die Persönlichkeitsentwicklung im Vordergrund) etabliert und die Landwirtschaftsgruppe gefunden. „Hier war schnell klar, dass wir entweder einen Gemeinschaftsgarten oder eine Solidarische Landwirtschaft gründen“, wird Gregor Grabowski zitiert, der nun im Vorstand der Solawi tätig ist.

Gruppe testet alternative Formen des Wohnens

Für die Gruppe „Alternative Wohnformen“ ist Iris Müller verantwortlich, die seit Sommer diverse Treffen organisiert hat und demnächst mit der Gruppe eine Exkursion zum Gemeinschaftsprojekt Sternberg (bei Gomadingen) auf der Schwäbischen Alb macht. Wohin hier die Reise geht ist noch unklar. „Gemeinschaftlich Wohnen ist die Urform des miteinander Seins“, sagt sie.

Sie weiß, dass dies – neben Vorteilen, zum Beispiel dem geringeren Ressourcenverbrauch durch gemeinsam verwaltete Dinge – auch ein Konfliktfeld, aber auch persönliches Wachstum bedeuten kann. Die kleine Gruppe, die sich auch für Tiny-House-Konzepte und genossenschaftliches Wohnen interessiert, und aus etwa acht Personen besteht, trifft sich in unregelmäßigen Abständen.

„Wir wollen mit der Initiative den Vernetzungsgedanken aufgreifen und gemeinschaftliches Tun fördern“, sagt Rüdiger Sinn, der, genauso wie Johannes Schleker – ebenfalls von Beginn an dabei – den zukünftigen Verein als offene Initiative und als Denkwerkstatt für zukunftsfähige Projekte und Lebensweisen sieht, heißt es in der Pressemitteilung.

Ein Stichwort wird in diesem Zusammenhang immer wieder genannt, die Permakultur: Bei diesem Lebens-, Gestaltungs- und Arbeitsprinzip geht es darum, dauerhaft stabile, resiliente Systeme zu erzeugen, die sich immer wieder selbst regenerieren.

„Weitere Gruppen sind natürlich möglich, das hängt allerdings vom Engagement der Menschen ab, die Lust haben, in Sigmaringen einen gesellschaftlichen Wandel zu formen“, sagt Rüdiger Sinn.