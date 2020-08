Gruppe randaliert vor Drogeriemarkt

Vor einem Drogeriemarkt in der Au hat am Mittwoch um kurz vor 20.30 Uhr eine Gruppe Männer randaliert. Da sie wegen Ladenschluss nicht mehr in das Geschäft kamen, schrien sie laut Polizei vor dem Geschäft herum, pöbelten den Sicherheitsdienst an und drohten damit, eine Scheibe einzuschlagen. Auch schlugen die vier Männer mehrfach gegen das Glas, sodass die Alarmanlage des Marktes auslöste. Schaden entstand hierdurch nicht. Den alkoholisierten Männern erteilten Polizeibeamte einen Platzverweis, dem sie widerwillig Folge leisteten.